العين في الأول من أغسطس/وام/ اختتمت مساء أمس فعاليات الدورة الأولى من «العين للرطب»، التي أُقيمت تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين خلال الفترة من 25 إلى 31 يوليو الماضي ونظمتها هيئة أبوظبي للتراث في «الصاروج بارك» بمدينة العين.

وأكد سعادة عبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، أن الدورة الأولى من «العين للرطب» عززت حضور النخلة والموروث الزراعي المرتبط بها، وقدمت منصة جمعت المزارعين والمنتجين والخبراء والجمهور، وأسهمت في إبراز جودة الإنتاج المحلي وتبادل الخبرات والتعريف بأفضل الممارسات الزراعية.

وأوضح أن المهرجان، الذي أُقيم ضمن «موسم الرطب 2026»، أبرز ما تتميز به واحات العين من تنوع في أصناف النخيل والثمار، وشجع أصحاب المزارع على تطوير إنتاجهم والمحافظة على الأصناف المحلية، إلى جانب نقل المعارف والخبرات المرتبطة بالنخلة إلى الأجيال الجديدة.

وأضاف أن الموسم يواصل محطاته بانطلاق الدورة الأولى من «وثبة للرطب» يوم الاثنين المقبل، لتكون المحطة الثالثة ضمن «موسم الرطب 2026»، بما يعكس حرص هيئة أبوظبي للتراث على استدامة دعم المزارعين، وتعزيز الموروث الزراعي، وترسيخ مكانة النخلة بوصفها أحد أهم رموز الهوية الوطنية.

من جهته أشار سعادة عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، إلى أن «العين للرطب» بدورته الأولى شهد مشاركة 621 متسابقاً في 19 مسابقة، خُصصت لها 245 جائزة بقيمة إجمالية بلغت 5 ملايين و444 ألفاً و500 درهم، واستقبل خلال سبعة أيام 74,599 زائراً، بمتوسط يزيد على 10 آلاف زائر يومياً.

وأوضح أن منافسات المهرجان شملت مسابقات مزاينة الرطب، وأكبر عذق، وخرافة البيت، وأجمل مخرافة رطب، وإبداع من جذع النخلة، إضافة إلى مسابقات الفواكه المحلية التي شملت المانجو، والليمون، والتين.

وقال إن المسابقات استقبلت 5.129 طنا من الرطب و585 كيلوجراماً من الفواكه، قدمها المشاركون من إنتاج مزارعهم وحدائقهم وخضعت للتقييم وفق المعايير الفنية المعتمدة لكل مسابقة.

وشهد اليوم الختامي إعلان نتائج مسابقتي «نخبة توأم للرطب» و«إبداع من جذع النخلة» وتتويج الفائزين من قبل سعادة عبيد خلفان المزروعي .

وأسفرت نتائج «نخبة توأم للرطب» عن فوز سيف صباح سالم طماش المنصوري بالمركز الأول، وحل أحمد سلطان عبيد هيّاي المنصوري ثانياً، وجاء سالم عبدالله محمد هاشل القايدي في المركز الثالث.

وخصصت اللجنة المنظمة للمسابقة 15 جائزة بقيمة 528 ألف درهم، حصل منها الفائز بالمركز الأول على 125 ألف درهم، والثاني على 100 ألف درهم، والثالث على 60 ألف درهم.

وفي مسابقة «إبداع من جذع النخلة»، فازت ضبابة جابر سلطان المرر بالمركز الأول، وحلت سلامة هلال سهيل هلال المزروعي ثانية، وجاءت فاطمة خميس الهندي المزروعي في المركز الثالث.

وبلغت القيمة الإجمالية لجوائز المسابقة 117 ألف درهم، وزعت على عشرة فائزين، حصلت منها صاحبة المركز الأول على 25 ألف درهم، والثانية على 20 ألف درهم، والثالثة على 15 ألف درهم.

واحتضن سوق الرطب 84 محلاً عرضت مختلف أصناف الرطب المنتجة في الدولة، ووفرت للمزارعين وأصحاب المشاريع الزراعية الصغيرة فرصة لبيع إنتاجهم مباشرة، والتعريف بمزارعهم ومنتجاتهم، وبناء علاقات مع جمهور المستهلكين.

وقدم السوق التراثي للمهرجان عبر 76 محلاً مساحة لعرض المنتجات التقليدية وإبداعات الأسر المنتجة والحرفيات، فيما تكامل دور ركن الحرف التراثية التابع لهيئة أبوظبي للتراث مع جناح الحرفيات في المهرجان، من خلال التعريف بحرف الخوص والسدو والتيلي وغيرها من المهارات التي استفادت من مواد البيئة المحلية وحولتها إلى منتجات ذات وظائف عملية وجمالية.

وضم المهرجان أجنحة الجهات المشاركة، وقرية الطفل، ومنطقة المقاهي والشارع، إلى جانب المسرح الذي استضاف المسابقات الثقافية والبرامج الترفيهية وعروض الفنون الشعبية.

وقدم جناح هيئة أبوظبي للتراث ورشاً وأنشطة تفاعلية شملت «سنع القهوة»، و«سنع المجالس»، والحرف التراثية، ولعبة «تحدي الرطب»، والشاشة التفاعلية «اكتشف رطب الإمارات»، بما أتاح للأطفال والناشئة التعرف عملياً إلى جوانب من التراث الإماراتي وقيم الضيافة والتعاون والمسؤولية.

وفي ختام المهرجان، توجهت هيئة أبوظبي للتراث بالشكر إلى الشركاء والداعمين والمشاركين واللجان التنظيمية والفنية، تقديراً لجهودهم وإسهامهم في نجاح الدورة الأولى.