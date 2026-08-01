أمين عام مجلس التعاون يدين الهجمات الإيرانية العدوانية على منشآت مدنية في الكويت

الرياض في الأول من أغسطس/وام/ أعرب معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت اليوم منشأة حكومية، وآليات مدنية تابعة لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان في دولة الكويت.

وأكد البديوي، في بيان له أن هذه الهجمات استمرار لنهج إيران العدائي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتمثل اعتداءً سافراً، وانتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وتهديداً مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين فيها، ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وعبر عن تضامن مجلس التعاون الكامل مع دولة الكويت، وتأييده للإجراءات كافة التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.