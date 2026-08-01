بيشكيك في الأول من أغسطس/وام/ واصلت الفرق الإماراتية تألقها في منافسات جائزة قيرغيزستان الكبرى، ثاني جولات بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة، المقامة على بحيرة إيسيك كول، بعدما فرضت حضورها في سباقي السرعة والتجارب التأهيلية، لتدخل السباق الرئيسي غداً الأحد بأفضلية واضحة على خط الانطلاق.

واستهل فريق أبوظبي منافسات اليوم بتحقيق المركزين الأول والثاني في سباق السرعة الأول "السبرينت"، بعدما سجل جوناس أندرسون أفضل زمن ورفع إجمالي نقاطه إلى 24 نقطة ، متقدماً على زميله إريك ستارك، فيما جاء الفنلندي سامي سيليو، سائق فريق كومباراتو ريسينغ، في المركز الثالث.

وفي سباق السرعة الثاني، فرض فريق الفيكتوري تألقه، بعد أن أحرز زورق "فيكتوري 1" بقيادة شون تورينتي المركز الأول، ليضيف 10 نقاط إلى رصيده ويرفع إجمالي نقاطه هذا الموسم إلى 20 نقطة.

فيما حل زميله أليك ويكستروم، قائد زورق "فيكتوري 3"، في المركز الثاني، وجاء راشد القمزي، سائق فريق أبوظبي، ثالثاً، لتحتكر الفرق الإماراتية المراكز الثلاثة الأولى.

كما فرضت الفرق الإماراتية سيطرتها على التجارب التأهيلية الرسمية، بعدما سجل جوناس أندرسون، قائد زورق أبوظبي 5، أسرع لفة بزمن 48.778 ثانية، ليضمن الانطلاق من المركز الأول في السباق الرئيسي، فيما جاء شون تورينتي ثانياً بزمن 49.517 ثانية، وأليك ويكستروم ثالثاً بزمن 49.743 ثانية، ثم إريك ستارك رابعاً بزمن 49.785 ثانية، بينما احتل ثنائي فريق الشارقة، غرانت تراسك وستيفان أراند، المركزين الخامس والسادس على التوالي بزمن 49.978 ثانية و50.047 ثانية.

وبهذه النتائج، تحتكر الفرق الإماراتية المراكز الستة الأولى على شبكة انطلاق السباق الرئيسي لينطلق جوناس أندرسون من المركز الأول، يليه شون تورينتي وأليك ويكستروم، ثم إريك ستارك، فيما يبدأ ثنائي فريق الشارقة، غرانت تراسك وستيفان أراند، السباق من المركزين الخامس والسادس.

وقال أحمد السميطي، مدير إدارة الفرق الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن النتائج التي حققها فريق الفيكتوري تعكس جاهزيته الفنية والاستعداد الجيد للجولة، مؤكداً أن احتلال زورقي الفريق المركزين الأول والثاني في سباق السرعة الثاني، إلى جانب الانطلاق من مراكز متقدمة في السباق الرئيسي، يمنحه دفعة معنوية قبل المنافسات الحاسمة، وأشاد بالمستويات التي قدمتها الفرق الإماراتية خلال منافسات هذه الجولة.