أبوظبي في الأول من أغسطس / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

والخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 16:08 والمد الثاني 03:12 والجزرالأول عند الساعة 09:31 والجزر الثاني عند الساعة 21:16.

وبحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعه 12:04 والمد الثاني 00:22 والجزر الأول عند الساعة 18:27 والجزر الثاني عند الساعة 06:04

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 47 32 80 20

دبي 46 33 70 20

الشارقة 46 31 70 15

عجمان 44 32 75 20

أم القيوين 45 30 75 20

رأس الخيمة 46 29 70 15

الفجيرة 43 35 60 20

العـين 47 33 35 10

ليوا 48 31 65 15

الرويس 41 30 70 20

السلع 42 30 70 20

دلـمـا 38 31 85 30

طنب الكبرى / الصغرى 38 31 90 45

أبو موسى 38 31 90 45