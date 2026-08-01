مركز محمد بن راشد للفضاء يشارك في مؤتمر"COSPAR 2026" بإيطاليا

فلورنسا في الأول من أغسطس/وام/ يشارك مركز محمد بن راشد للفضاء في المؤتمر العلمي السادس والأربعين للجنة أبحاث الفضاء "COSPAR 2026" الذي تستضيفه مدينة فلورنسا الإيطالية اعتبارا من اليوم وحتى 9 أغسطس الجاري.

يجمع المؤتمر نخبة من العلماء والباحثين والمهندسين ووكالات الفضاء والمؤسسات الأكاديمية من مختلف دول العالم، لمناقشة أحدث المستجدات في علوم الفضاء وأبحاث الكواكب ورصد الأرض وطقس الفضاء ودراسات المناخ وغيرها من المجالات العلمية المتخصصة.

ويعرض مركز محمد بن راشد للفضاء مجموعة من المقتنيات التي رافقت رواد الفضاء الإماراتيين خلال مهمتي “طموح زايد” و”طموح زايد 2”، بما يبرز النجاحات التي حققها برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

ويسلط الضوء على الأسس العلمية لمشروع الإمارات لاستكشاف القمر، وآخر مستجدات تطوير المستكشف “راشد 2”، إلى جانب أبرز الإنجازات العلمية التي حققها مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ “مسبار الأمل”، بما يعكس التطور المتواصل لقدرات الدولة في علوم واستكشاف الفضاء.

ويشارك فريق المركز في الجلسات التقنية والبرنامج العلمي للمؤتمر، بما يعزز تبادل الخبرات والمعارف، ويدعم بناء شراكات جديدة مع المؤسسات والجهات البحثية الدولية.

ويقدم المركز للوفود والزوار تجربة تعريفية بمدينة دبي، استعداداً لاستضافتها مؤتمر “COSPAR 2028” بدولة الإمارات في أول انعقاد له في العالم العربي من خلال مجموعة من التجارب التفاعلية، تشمل جدار عطر دبي، وتجربة دبي الغامرة، وتذوق المأكولات والمشروبات التراثية، بما يعكس الهوية الثقافية للإمارة ويستعرض أبرز إنجازات دولة الإمارات في قطاع الفضاء.

ومن المتوقع أن تستقطب نسخة دبي من المؤتمر أكثر من ثلاثة آلاف باحث وعالم وخبير من مختلف أنحاء العالم، في خطوة تؤكد المكانة المتنامية لدولة الإمارات ودبي كمركز عالمي للعلوم والابتكار واستضافة أبرز الفعاليات الفضائية الدولية.