العين في الأول من أغسطس/ وام/ تواصلت صباح اليوم فعاليات السباق التمهيدي الثاني لمهرجان العين 2026 لسباقات الهجن، بميدان الروضة في منطقة العين، بمنافسات سن الفطامين لمسافة 2 كلم، بمشاركة واسعة لهجن أبناء الدولة، ومجلس التعاون الخليجي.

وافتتحت "الظبي"، لمحمد حميد بن محمد الغفلي، المنافسات بحصد لقب الشوط الأول مسجلة 2:55:71، دقيقة، وتصدرت "شامان" لسليم حمد بن ناصر ، الشوط الثاني محققة "أفضل توقيت" ب 2:50:62 دقيقة.

وأسفرت منافسات الشوط الثالث، عن فوز "رجوا"، لمحمد هلال بن علي الجحافي، بزمن قدره 2:51:29، دقيقة، وحقق "عالي"، لعزيز عبدالله بن مكتوم الشريفي لقب الشوط الرابع، بزمن قدره 2:54:34 دقيقة.

وأهدت "صدمه" لمالكها محمد مبارك بوخميس الشامسي لقب الشوط الخامس، بزمن قدره 2:57:13 دقيقة، وتوّجت "قيادة"، لمحمد مبارك جمعه بن كلثم الخييلي، بلقب الشوط السادس محققة 2:53:07 دقيقة.

وانتزع "مرف"، لحمد سعيد بن حمد الكاسبي لقب الشوط السابع ب 2:54:09، دقيقة، وفازت "بنت الباز"، لصغير العبد بن دغميل الجديلي، بلقب الشوط الثامن، بزمن قدره 2:52:38 دقيقة.

وحصدت "فرحه"، لسالم سعيد سالم بن حمد المحاربي، لقب الشوط التاسع مسجلة 2:54:06، دقيقة، وخطف "الغرنجي"، لنايف مسلم بن أحمد ثوار المهري، لقب الشوط العاشر بزمن قدره 2:51:86 دقيقة.

وكسبت "العاصمه"، لسعد سالم بن حمد العويسي، لقب الشوط الحادي عشر مسجلة 2:52:85، دقيقة، بينما فازت "تصريح" لعلي سهيل بالروس العامري، بلقب الشوط الثاني عشر محققة 2:54:49 دقيقة.

وتواصلت المنافسة في الشوط الثالث عشر، وانتزع "دسمان"، لعامر خليفة بن حمود عامر الوهيبي الصدارة مسجلاً 2:51:70 دقيقة، وحصدت "مزون"، لمبخوت أحمد بن سعيد لقب الشوط الرابع عشر بزمن قدره 2:53:17 دقيقة.

وذهب لقب الشوط الخامس عشر، إلى "الأفيه"، لحمود سعيد بن سالم حمد المحاربي، ب 2:51:87، دقيقة، وتصدر"دخان"، لمحمد سيف بن سلطان الدرعي، الشوط السادس عشر بزمن قدره 2:52:84 دقيقة.

وكان الفوز في الشوط السابع عشر، من نصيب "المسك"، ليعقوب سعيد بن محمد الفزاري بزمن قدره 2:52:20 دقيقة، وحصد "الوضيحي"، لغدير عقيدة بن حريز الحرسوسي لقب الشوط الثامن عشر ب 2:54:19 دقيقة.

وتوّجت "الشايبه"، لعلي محمد بن خويتم العامري بلقب الشوط التاسع عشر، مسجلة 2:53:45، دقيقة، واختتم "ورسان"، لراشد سلطان بن سالم الدرعي المنافسات الصباحية بحصد لقب الشوط العشرين، مسجلا 2:55:35 دقيقة.