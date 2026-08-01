"سبيس إكس" تطلق 24 قمرا صناعيا لتعزيز الإنترنت الفضائي

واشنطن في الأول من أغسطس/ وام / أطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية 24 قمرا صناعيا من طراز ستارلينك إلى الفضاء، في إطار جهودها المستمرة لتوسيع شبكة الإنترنت الفضائي حول العالم.

ومع انضمام هذه الدفعة الجديدة، ارتفع إجمالي عدد أقمار شبكة ستارلينك النشطة في الفضاء إلى أكثر من 10800 قمر صناعي، مما يعزز جهود الشركة في توفير تغطية إنترنت شاملة وزيادة سرعة تدفق البيانات وتخفيض زمن الاستجابة للمستخدمين حول العالم.

وقالت الشركة في بيان اليوم أن صاروخ "فالكون 9" انطلق من قاعدة فاندنبرغ الفضائية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتمكنت مرحلته الأولى من الهبوط بنجاح بعد نحو 8 دقائق ونصف من الإقلاع على متن سفينة الإنزال غير المأهولة المتمركزة في المحيط الهادئ.

-خلا-.