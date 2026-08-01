باريس في الأول من أغسطس/ وام / أعلن لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسي اليوم السيطرة على أكبر حريق غابات تشهده فرنسا منذ العام 1949، بعد أكثر من أسبوع على اندلاعه في غابة صنوبر قرب مدينة بوردو في جنوب غرب فرنسا.

وقال الوزير نونيز إنّ الحريق تحت السيطرة، ولم يعد ينتشر، موضحا أنه لا يزال مشتعلا في بعض المناطق.

يذكر أن فرنسا تشهد منذ أسابيع حرائق غابات عقب سلسلة من موجات الحر التي أدت إلى جفاف مجاري الأنهر والغطاء النباتي، وهي ظواهر مناخية متطرفة يرجعها العلماء إلى التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية

وأتت هذه الحرائق في منطقة جيروند قرب مدينة بوردو، على 42 ألف هكتار من غابات الصنوبر على طول ساحل المحيط الأطلسي، ودمّر نحو 240 منزلا وتم إجلاء 220 ألف شخص معظمهم عادوا إلى منازلهم بعد السيطرة على الحرائق.

وبحسب بيانات من أقمار اصطناعية تابعة للنظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات "EFFIS"، بلغ إجمالي مساحة الأراضي المحترقة في فرنسا هذا العام حتى اليوم 92 ألف هكتار، وهو أعلى رقم تشهده فرنسا على الإطلاق خلال السنوات العشرين الماضية.

-خلا-.