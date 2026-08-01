نادي الحمرية يختتم برنامج صيف الشارقة الرياضي 2026

الشارقة في الأول من أغسطس/ وام / نظم نادي الحمرية الثقافي الرياضي مساء اليوم حفلا ختاميا لصيف الشارقة الرياضي "عطلتنا غير" في الصالة الرياضية بالنادي احتفاء باختتام البرنامج الذي نُظم تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي خلال الفترة من 6 إلى 30 يوليو 2026.

وقال سعادة حميد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية إن نجاح "عطلتنا غير" هو ثمرة جهود جميع الشركاء وفي مقدمتهم أولياء الأمور الذين منحوا النادي ثقتهم مشيدا باللجنة المنظمة والمتطوعين الذين عملوا بروح الفريق الواحد على مدار البرنامج مما ساهم في توفير بيئة تعليمية وترفيهية آمنة ومحفزة للمشاركين.

وثمن دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المتواصل لأندية الإمارة موجها شكره أيضا إلى مجلس الشارقة الرياضي على إشرافه ودعمه المستمر لإنجاح البرنامج.

وتم تكريم المشاركين في المسارات الستة للبرنامج وهي: الإعلام وصناعة المحتوى و المستقبل والذكاء الاصطناعي و الفنون والإبداع و كرة القدم و كرة السلة و الألعاب الفردية إلى جانب الجهات الحكومية والداعمة وشركاء النجاح ووسائل الإعلام المتعاونة وفريق المتطوعين.

حضر الحفل سعادة أحمد الكتبي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي وسعادة مبارك الشامسي مدير بلدية الحمرية وأحمد السلمان رئيس قسم المبادرات والفعاليات المجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي وسعادة عبد الله الشامسي رئيس مجلس ضاحية الحمرية وعبد الرحمن الياسي مدير ناشئة الشارقة إلى جانب منتسبي البرنامج وأولياء أمورهم وممثلي الجهات الداعمة والإعلامية وشركاء النادي.