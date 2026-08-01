العراق وتركيا يوقعان اتفاقية لضخ 750 ألف برميل نفط يومياً عبر ميناء جيهان

بغداد في الأول من أغسطس/ وام / وقع العراق وتركيا اليوم اتفاقية لمدة عام لنقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر الأنبوب العراقي - التركي إلى ميناء جيهان وبحد أدنى 750 ألف برميل يوميا.

وقال سليم الركابي المتحدث باسم وزارة النفط العراقية في تصريح بثته وكالة الأنباء العراقية إن الاتفاقية تمثل مقدمة لاتفاقية شاملة تستهدف رفع الطاقة التصديرية إلى أكثر من مليون برميل يوميا بعد إنجاز خط أنبوب "البصرة - حديثة - كركوك - جيهان".

إلى ذلك قال علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي إن هذه الاتفاقية تعد إنجازا إستراتيجيا مهما لتأمين انسيابية الصادرات النفطية العراقية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وتركيا.

وأضاف أن البلدين سيعملان ضمن مسار مدروس على استكمال اتفاقية اطارية تشمل قطاعات النفط والكهرباء والموارد المائية وسواها من مجالات التعاون التي تعزز المصالح المشتركة وتدعم التنمية والاستقرار.

-خلا-.