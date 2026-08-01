عمان في الأول من أغسطس/ وام / بحث العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني وآندي بيرنهام رئيس الوزراء البريطاني اليوم أبرز المستجدات الإقليمية والعلاقات بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الملك عبدالله الثاني أكد خلال اتصال هاتفي تلقاه من بيرنهام ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في المنطقة، لافتا إلى استمرار الأردن باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه.

وشدد العاهل الأردني على ضرورة وقف التصعيد الخطير ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.

-خلا-.