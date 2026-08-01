رأس الخيمة في الأول من أغسطس / وام / نظمت جمعية بسمة الإمارات للأمراض المزمنة والإنسانية اليوم بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية وبنك الإمارات للطعام، وإدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية رأس الخيمة، فعالية ترفيهية مخصصة للأطفال الأيتام والأطفال المصابين بالأمراض المزمنة، تحت شعار "بسمة طفل"، وبمشاركة 120 طفلاً على مستوى الامارات.

وأكدت مهرة محمد بن صراي رئيس مجلس إدارة الجمعية أن تنظيم فعالية "بسمة طفل" تأتي انطلاقاً من رسالة الجمعية الإنسانية والمجتمعية الهادفة إلى إسعاد الأطفال الأيتام والأطفال المصابين بالأمراض المزمنة، وتعزيز الدعم النفسي والمعنوي لهم.

وتضمنت الفعالية مجموعة من الفقرات الترفيهية والمسابقات والهدايا والأنشطة المتنوعة ورسم على الوجوه، إلى جانب إتاحة الفرصة للأطفال للاستمتاع بالألعاب الترفيهية المقدمة بالتعاون مع سباركيز ديجيتال لاند، وسط أجواء عائلية.