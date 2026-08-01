أبوظبي في الأول من أغسطس/ وام / أكد مشاركون في بطولة العالم للجوجيتسو، المقامة حاليا في "مبادلة أرينا"، وتستمر 9 أغسطس، أن البطولة نموذج عالمي احترافي، وسط الأجواء التنافسية بمشاركة نخبة الأبطال من جميع أنحاء العالم.

وقالوا إن أبوظبي تتصدر الاهتمام العالمي من خلال منظومتها المتطورة في التنظيم والاستضافة، وتوفير جميع المتطلبات التي تعزز نجاح الحدث، وتضفي على البطولة بصمة كبيرة من النجاح على كافة المستويات.

وأكدت اللاعبة الروسية إيفانوفا ألكسندرا، الفائزة بذهبية فئة الأساتذة وزن 70 كجم، أن البطولة مميزة ورائعة من خلال ما شاهدته من تنظيم، واهتمام رسمي لافت، وإقبال عالمي كبير، وسط أجواء تنافسية تجسد قيمة هذه الرياضة، وانتشارها العالمي.

وأضافت: الشيء الجيد بالنسبة لي هو فوزي بالذهبية، وهي لم تأت بسهولة، فقد جاءت في خضم منافسات قوية بين المشاركات في هذه الفئة، والحقيقة أنني في كل مشاركة لي ببطولات أبوظبي المتنوعة، أشعر بقيمة ما يتم تنظيمه من فعاليات خاصة برياضة الجوجيتسو، ولا يسعني سوى تقديم الشكر على ذلك.

واعتبر اللاعب الأوزبكي إيميل بارنواف، أن فوزه بالميدالية الذهبية لفئة الأساتذة وزن 65 كجم، إضافة مهمة في مسيرته مع رياضة الجوجيتسو، وجاءت بعد منافسة قوية مع نخبة اللاعبين من جميع أنحاء العالم.

وقال إن ما شاهده خلال زيارته الثانية إلى دولة الإمارات يؤكد أن الأمور التنظيمية أساسها الجودة العالية، والحرص على استضافة البطولات بنظام متكامل من العمل، والكفاءة البشرية، والكوادر التحكيمية، بالإضافة إلى الحضور الجماهيري المميز في مقر البطولة.

وعبر اللاعب الروماني كاتالين كارابيلا الفائز بفضية وزن 65 كجم عن سعادة كبيرة بوجوده في أبوظبي، وخوض النزالات مع أفضل اللاعبين عالميا، وقال إنه حرص على ضمان وجوده في البطولة لأنه يعرف طبيعة هذه الفعاليات في دولة الإمارات، ويدرك جيدا حجم الاهتمام الرسمي بها، والحضور الجماهيري الواسع من مختلف الفئات العمرية، وقبل ذلك كله أعلى المعايير التي نشاهدها عالميا في تنظيم البطولات.

ولم يخف اللاعب الكازاخستاني أصلان أسبانوف، فرحته بذهبية فئة الأساتذة وزن 69 كجم، وقال إن أكثر ما جعل الأمر رائعا بالنسبة له هو تخطي تأثير الإصابة التي تعرض لها أثناء النزال الختامي، وحرصه على عدم تفويت فرصة المنافسة على الذهبية.

وأضاف: مستوى التنظيم والضيافة على أعلى مستوى، وأشكر جميع الذين ساندوني حتى أشارك في هذه البطولة، وأشاهد المستويات العالية لأبطال من جميع أنحاء العالم، كما أود التعبير عن تقديري لجميع المسؤولين الفنيين والحكام على عدالتهم، وعلى أفضل ما يقدمونه لنا في أبوظبي.