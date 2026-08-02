دبي في 2 أغسطس / وام / استعرض معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في مقال نشرته الهيئة، الثمار الاستثنائية لخارطة الطريق الإستراتيجية التي أطلقتها لتصبح أول مؤسسة خدماتية قائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

وأوضح معاليه أن هذا التوجه أثمر عن إنجازات ملموسة، أبرزها تقليص مدة استرداد مبلغ التأمين المستحق للمبالغ التي تصل إلى أربعة آلاف درهم من أربعة أيام إلى ثماني دقائق فقط، بالإضافة إلى نجاح الموظف الافتراضي الذكي "رمّاس" في التعامل مع أكثر من 13 مليون استفسار دون تدخل بشري منذ إطلاقه عام 2017، وذلك عقب مواصلة تطويره بدمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك نظام (GPT-4o).

وأكد معاليه أن الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارا تقنيا تضيفه المؤسسات إلى عملها، بل أصبح ركيزة محورية وأساسية في بناء المدن الذكية والمستدامة، وتطوير منظومات خدمية أكثر كفاءة ومرونة واستباقية، بما يدعم جودة الحياة واستدامة الموارد، ويسهم في ترسيخ اقتصاد المستقبل.

وأشار إلى أن دولة الإمارات أرست نهجا استشرافيا جعل الابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من دعائم التنمية، مبيناً أن خطط الهيئة تتكامل تماماً مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، بهدف ترسيخ بنية تحتية ذكية وخدمات رقمية متقدمة تدعم النمو المستدام.

وبيّن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي أن الهيئة توظف تقنيات "الذكاء الاصطناعي المساعد" عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها الذكية ومنصاتها الداخلية، مما يسهم بشكل مباشر في تطوير تجربة المتعامل، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، فضلاً عن دعم الموظفين وتعزيز إنتاجيتهم.

وأضاف أن هذه التطبيقات المتقدمة تدعم كذلك جاهزية البنية التحتية الذكية، وموثوقية شبكات الكهرباء والمياه، والصيانة التنبؤية، وإدارة الطلب، والتكامل بين منظومتي الكهرباء والمياه، والدمج الأمثل للطاقة النظيفة والمتجددة، لتعزيز أمن الطاقة والمياه ورفع كفاءة التشغيل بما يواكب النمو المتسارع الذي تشهده دبي.

واختتم الطاير المقال بالتأكيد على أن مستقبل المدن الذكية والمستدامة لا تصنعه التقنية وحدها، بل الرؤية التي توجهها، والمؤسسات التي تحسن توظيفها، والإنسان الذي يبقى محور كل تحول، وشدد على أن هيئة كهرباء ومياه دبي ستواصل دعم رؤية دولة الإمارات وإمارة دبي لبناء اقتصاد معرفي مستدام، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، وحماية الموارد، وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.