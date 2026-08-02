"طرق دبي": 348 مليون راكب استخدموا منظومة النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة خلال النصف الأول

دبي في 2 أغسطس / وام / أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بلوغ إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة نحو 348.1 مليون راكب خلال النصف الأول من عام 2026، بمتوسط يومي يقارب 1.9 مليون راكب.

ويشمل هذا الإحصاء الشامل مستخدمي المترو، والترام، وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري، إضافة إلى مركبات الأجرة ووسائل التنقل المشترك التي تضم مركبات شركات التطبيقات الذكية، ومركبات التأجير بالساعات، والحافلات تحت الطلب، فيما سجلت مركبات النقل الفاخر "الليموزين" استخدام 5.7 ملايين راكب خلال الفترة ذاتها.

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن هذه المؤشرات تعكس نجاح رؤية إمارة دبي في بناء منظومة نقل عالمية متكاملة ترتكز على الاستدامة والابتكار، لتصبح الخيار الأول لتنقل السكان والزوار.

وأشار معاليه إلى أن ثقة الجمهور بهذه المنظومة رسخت ثقافة التنقل المستدام، ما أسهم في رفع نسبة الرحلات عبر وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك من 6% في عام 2006 إلى 22.3% في عام 2025، وهو ما يؤكد نجاح الاستثمارات طويلة المدى والسياسات التي تنفذها الهيئة لتعزيز تنافسية دبي العالمية وجودة الحياة فيها.

وكشف المدير العام ورئيس مجلس المديرين عن سير الهيئة وفق رؤية إستراتيجية تتضمن توسعات ضخمة في البنية التحتية، أبرزها اعتماد مشروع "الخط الذهبي" لمترو دبي باستثمار يقدر بنحو 34 مليار درهم، وسيمتد هذا المسار بطول 42 كيلومتراً ليضم 18 محطة، ليكون أول مسار مترو متكامل تحت الأرض في الإمارة، بمساحة أنفاق تعادل ثلاثة أضعاف الأنفاق الحالية، وسيرتبط بالخطين الأحمر والأخضر وبقطار الاتحاد، ويتزامن ذلك مع مواصلة تنفيذ مشروع "الخط الأزرق" للمترو بطول 30 كيلومتراً وإجمالي 14 محطة، والذي سيخدم تسع مناطق حيوية يقطنها نحو مليون نسمة وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040.

وأضاف معاليه أن جهود الاستدامة تشهد طفرة نوعية مع بدء التشغيل التدريجي لـ 637 حافلة جديدة مطابقة للمواصفات الأوروبية "يورو 6" الخاصة بالانبعاثات المنخفضة، من ضمنها 40 حافلة كهربائية تعد الكبرى والأولى من نوعها على مستوى الدولة، وذلك دعماً لخطة تحويل أسطول الحافلات بالكامل إلى حافلات كهربائية وهيدروجينية بحلول عام 2050.

واستشرافاً لمستقبل التنقل، أوضح الطاير أن الهيئة بدأت مطلع العام الجاري تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة، وتستعد لتدشين العمليات التجارية للتاكسي الجوي نهاية العام، إلى جانب المضي في تنفيذ مشروع "دبي لووب".

وفصّل الطاير الحصص التشغيلية لوسائل النقل خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحاً استحواذ مترو دبي على الحصة الأكبر بنسبة 39.2% (نحو 136.5 مليون راكب بخطيه الأحمر والأخضر)، تلته مركبات الأجرة بنسبة 25.5% (88.9 مليون راكب)، ثم حافلات المواصلات العامة بنسبة 24.4% (85.1 مليون راكب)، لتشكل هذه الوسائل مجتمعة نحو 89% من إجمالي الركاب، وسجل شهر يناير أعلى معدل استخدام بواقع 73.4 مليون راكب، بينما تراوحت الأشهر الأخرى بين 49 و66 مليون راكب، في حين نقلت وسائل التنقل المشترك 25.7 مليون راكب، ووسائل النقل البحري 8.1 ملايين راكب، وترام دبي 3.8 ملايين راكب.

وبيّن معاليه تفاصيل استخدام محطات المترو، حيث تصدرت المحطتان المشتركتان بين الخطين قائمة الأكثر استخداماً؛ إذ سجلت محطة برجمان 8.4 ملايين راكب، ومحطة الاتحاد 6.5 ملايين راكب؛ وعلى مستوى الخط الأحمر، حلت محطة الرقة في المرتبة الأولى بـ 6.4 ملايين راكب، تلتها محطة مول الإمارات بـ 5.2 ملايين راكب، ثم الخليج التجاري بـ 5 ملايين راكب؛ أما على الخط الأخضر، فقد تصدرت محطة شرف دي جي بـ 4.9 ملايين راكب، أعقبتها محطة بني ياس بـ 3.8 ملايين راكب، ثم محطة الاستاد بحوالي 3.7 ملايين راكب.

وتواصل هيئة الطرق والمواصلات تنفيذ خططها الرامية لربط مختلف وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك وحلول الميل الأول والأخير بشبكات المشاة والدراجات الهوائية والأنظمة المرورية الذكية، سعياً لرفع نسبة الرحلات بهذه الوسائل إلى 25% بحلول عام 2030، بما يدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، ويضمن تحقيق أفضل استغلال للبنية التحتية بكفاءة تشغيلية عالية.