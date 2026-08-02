أبوظبي في 2 أغسطس / وام / نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية، بالتعاون مع مجالس أبوظبي التابعة لمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، جلسة حوارية بعنوان "الأسرة والسلامة.. مسؤولية مجتمعية مشتركة" في مجلس فلج هزاع بمدينة العين، تزامنا مع مبادرات "عام الأسرة 2026".

افتتح الجلسة العقيد سعيد سيف الكتبي، مدير مركز شرطة فلج هزاع، مؤكدا حرص الشرطة على تعزيز الشراكة المجتمعية وتطوير الخدمات الأمنية.

وشهدت الجلسة، التي حضرها أفراد المجتمع وأعضاء برنامج "كلنا شرطة"، تقديم محاور توعوية شاملة؛ حيث حذر العقيد سعيد علي الحساني، من إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة العين، من مخاطر الاستخدام غير الآمن للدراجات الكهربائية، واستعرض المقدم عبدالله ناجي الظاهري، من إدارة الاختيار والتعيين، الفرص الوظيفية المتاحة بالقيادة وآليات الالتحاق بها.

وتناول الرائد عمر سهيل الراشدي، من إدارة التحقيق والبحث الجنائي بمنطقة العين، أساليب الاحتيال الرقمي وسبل الوقاية منها، في حين سلط النقيب عبيد أحمد البادي، من إدارة مكافحة المخدرات، الضوء على دور الأسرة المحوري في حماية الأبناء من هذه الآفة، واختتم الملازم عبدالله علي العفاري، من قسم البيئة، المحاور بالتأكيد على السلوكيات الداعمة للاستدامة البيئية.

واختتمت الفعالية، التي تميزت بتفاعل لافت من الحضور عبر طرح الاستفسارات ومناقشة القضايا المجتمعية، بتوزيع "ميثاق الأسرة الآمنة" ومنشورات توعوية لترسيخ الثقافة الأمنية، والتعريف بالمبادرات الرامية إلى بناء مجتمع أكثر أمناً واستقراراً.