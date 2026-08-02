جناح هيئة أبوظبي للتراث بمهرجان الشيخ زايد الصيفي ينظم مخيمات تفاعلية لتعزيز الهوية الوطنية

أبوظبي في 2 أغسطس/ وام / يشهد جناح هيئة أبوظبي للتراث في مهرجان الشيخ زايد الصيفي بمنطقة الوثبة إقبالاً لافتاً من الزوار، من خلال استضافته أحد مخيمات "مقيّظنا" الصيفية، التي تضم خمسة مخيمات متخصصة موزعة على مختلف مناطق إمارة أبوظبي.

ويقدم المخيم تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة تجمع بين التعرف إلى الموروث الإماراتي والمشاركة في أنشطة تفاعلية مبتكرة، بما يسهم في ترسيخ المعرفة بالتراث الوطني لدى مختلف الفئات العمرية.

وتستمر فعاليات المخيم حتى 23 أغسطس 2026، حيث يستقبل زواره يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، في رحلة تفاعلية تسلط الضوء على الهوية الإماراتية وقيمها الأصيلة، من خلال برامج وأنشطة تمزج بين أصالة التراث ووسائل العرض الحديثة، بما يعزز ارتباط الأجيال الجديدة بعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي.

ويضم المخيم خمسة أركان رئيسة، يقدم كل منها 14 جلسة يومياً، بإجمالي 70 جلسة تفاعلية، تتناول جوانب متنوعة من التراث والثقافة الإماراتية.

ويتيح ركن "المجلس" للزوار التعرف على قيم الضيافة الإماراتية وآداب المجالس، فيما يقدم ركن "الحرف" تجربة عملية للتعرف إلى الحرف اليدوية التقليدية واكتساب مهاراتها المتوارثة عبر الأجيال.

ويأخذ ركن "فوايل" المشاركين في رحلة للتعرف إلى المأكولات الشعبية الإماراتية وطرق إعدادها، بينما يقدم ركن "تحدي الهدد" تجربة رقمية تفاعلية مستوحاة من عناصر التراث الإماراتي، تجمع بين التعلم والترفيه وتشجع على الاستكشاف والمنافسة.

ويختتم الزوار جولتهم في ركن "الميدان" الذي يحتضن عروض الفنون الشعبية والألعاب التراثية والمسابقات التفاعلية، في أجواء تعكس ثراء الموروث الثقافي الإماراتي، وتؤكد دور مخيم "مقيّظنا" في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم التراث لدى النشء بأساليب عصرية جاذبة.