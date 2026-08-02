أبوظبي في 2 أغسطس/ وام / توافد جمهور بطولة العالم للجوجيتسو 2026، والمقامة حالياً في "مبادلة أرينا" حتى التاسع من أغسطس الحالي، على فعاليات "الحي الرياضي"، للاستمتاع بتجارب تجمع بين الرياضة والثقافة والترفيه.

ومع انطلاق منافسات اليوم الأول لكأس العالم تحت 14 عاماً وفئة الأساتذة، في "مبادلة أرينا"، أمس، تصدرت البرامج المتنوعة في "الحي الرياضي"، اهتمام العائلات والجماهير من داخل الدولة وخارجها، من خلال الأنشطة الرياضية، والألعاب المختلفة.

كما تجمع الأطفال من مختلف الجنسيات للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة، في أجواء عائلية، تواكب منافسات البطولة، بالإضافة إلى ما يقدمه "الحي الرياضي"، من مساحة متكاملة للترفيه.

وأثنى زوار "الحي الرياضي" من مختلف الجنسيات على مبادرة اللجنة المنظمة للبطولة، بتقديم تجارب تفاعلية، وأنشطة ترفيهية، بما يؤكد الحرص على توفير أجواء محفزة للعائلات والزوار.

وقال سعادة يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إن الفعاليات لا تقتصر فقط على المنافسات، وإنما تمتد إلى أنشطة أخرى مثل "الحي الرياضي"، والزيارات المقررة للمواقع السياحية والثقافية في أبوظبي.

وأشار إلى أن "الحي الرياضي" شهد إقبالا كبيرا من ضيوف البطولة، والجمهور الإماراتي، والعائلات في أجواء مفعمة بالسعادة، بما يعزز القيمة الكبيرة لهذه البطولة بمنافساتها القوية، وفعالياتها المميزة خارج بساط النزالات.