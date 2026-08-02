أبوظبي في 2 أغسطس/ وام / تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة.

وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

كما استعرض الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، المتصلة بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وأطر التعاون المشترك، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يعود بالخير والازدهار على شعبيهما.