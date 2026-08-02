" البلديات والنقل" و"أبوظبي للإسكان" ترفعان الحد الأقصى لمساحة البناء في مشروع الشويب إلى 900 متر مربع

أبوظبي في 2 أغسطس/ وام / أعلنت دائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للإسكان رفع الحد الأقصى لإجمالي المساحة الطابقية المسموح بها للبناء في مشروع الشويب لإسكان المواطنين إلى 900 متر مربع، بما يتيح للأسر المواطنة آفاقاً أوسع لتطوير مساكنها، ويوفر حلولاً سكنية أكثر رحابة ومرونة، انسجاماً مع مستهدفات عام الأسرة 2026.

ويأتي هذا التوجه امتداداً للجهود الرامية إلى تعزيز استقرار الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع، وتجسيداً لما يحمله عام الأسرة من مضامين وطنية تركز على ترسيخ التماسك الأسري، وتعزيز جودة الحياة، وبناء بيئات سكنية متكاملة تدعم التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.

وستمكن الزيادة المعتمدة في المساحة الطابقية الأسر المستفيدة من مشروع الشويب من تصميم مساكنها وتطويرها بمرونة أكبر، بما يستوعب احتياجاتها الحالية ومتطلبات نموها المستقبلي، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات التخطيطية المعتمدة، وصون خصوصية المساكن، والحفاظ على الطابع السكني والهوية العمرانية للمنطقة.

وأكد سعادة عبدالله محمد البلوشي، المدير العام لمركز التخطيط العمراني والتراخيص في الدائرة، أن زيادة الحد الأقصى للمساحة الطابقية في مشروع الشويب لإسكان المواطنين تعكس حرص الدائرة على تطوير منظومة التخطيط العمراني بما يواكب تطلعات الأسر المواطنة، ويسهم في دعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة حياتها، انسجاماً مع مستهدفات عام الأسرة 2026.

وأوضح أن هذه الخطوة تجسد التزام الدائرة بتبني سياسات واشتراطات تخطيطية أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المجتمع، بما يعزز استقرار الأسر ضمن بيئات سكنية متكاملة تراعي متطلبات الحياة العائلية، مع المحافظة في الوقت ذاته على أعلى معايير التنظيم العمراني، والتناسق المعماري، والمظهر العام.