القاهرة في 2 أغسطس / وام / أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، وهو شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% لبنك الإمارات دبي الوطني، اليوم عن إبرام اتفاقيات نهائية للاستحواذ على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك "إتش إس بي سي - مصر".

ومن المتوقع إتمام صفقة البيع في النصف الثاني من عام 2027، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل الجهات التنظيمية المعنية.

وبموجب الصفقة، سيستحوذ بنك الإمارات دبي الوطني - مصر على محفظة الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك "إتش إس بي سي - مصر" إلى جانب شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي المرتبطة بها، وقاعدة العملاء وقاعدة الموظفين المعنيين.

ولن يكون هناك أي تغييرات فورية بالنسبة لعملاء الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك "إتش إس بي سي - مصر"، حيث سيستمر بتشغيل المنتجات والخدمات التي يستخدمها العملاء كالمعتاد، وسيعمل الطرفان معاً لضمان الانتقال السلس للزملاء والعملاء.

وتحتل مصر مكانة محورية ضمن إستراتيجية بنك الإمارات دبي الوطني، باعتبارها سوقاً رئيسية تدعم مسيرة النمو الإقليمي للمجموعة وتسهم في توسيع حضورها وتعزيز مكانتها في إحدى أسواقها الرئيسية.

من المتوقع أن تسفر عملية البيع عن تحقيق مكسب تقديري قبل احتساب الضريبة لصالح مجموعة "إتش إس بي سي" يبلغ حوالي 0.3 مليار دولار أمريكي، على أن يتم الاعتراف بمعظم هذا المكسب عند اكتمال الصفقة.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، إن هذا الاستثمار يأتي تأكيداً على ثقتنا الراسخة في ديناميكية السوق المصرية وآفاق نموها الواعدة على المدى الطويل، وإننا في المجموعة نتطلع إلى تعزيز حضورنا في مصر والإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام ودعم مسيرة التنمية فيها.

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، إن الاستحواذ على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك إتش إس بي سي - مصر يمثل خطوة مهمة في إطار تنفيذ إستراتيجيتنا للنمو الإقليمي، إذ يعزز حضورنا في إحدى الأسواق الرئيسية للمجموعة ويدعم طموحنا لمواصلة تنمية قاعدة عملائنا في مصر.

وقال عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، إن هذا الاستحواذ يُمثل خطوة استراتيجية تعزز مسيرة النمو والتوسع لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر، ويدعم قدرتنا على تلبية الاحتياجات المتنامية لعملائه على امتداد السوق المصرية.