قيرغيزستان في 2 أغسطس/ وام / توج زورق "فيكتوري1" بقيادة السائق شون تورينتي بلقب جائزة قيرغيزستان الكبرى، ثاني جولات بطولة العالم للفورمولا1 للزوارق السريعة، بعد فوزه بالسباق الرئيسي الذي أقيم اليوم على بحيرة إيسيك كول، ليعتلي أيضاً صدارة الترتيب العام لفئة السائقين.

وقدم فريق "فيكتوري" أداءً مميزاً في الجولة، إذ انطلق تورينتي من المركز الثاني، لكنه نجح في التقدم إلى الصدارة مبكراً، وحافظ عليها حتى نهاية السباق الذي امتد لـ41 لفة، ليحصد 20 نقطة رفعت رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب العام للسائقين.

واكتملت منصة التتويج بحضور إماراتي، بعدما حل السويدي إريك ستارك، سائق فريق أبوظبي، في المركز الثاني، في حين حلت النرويجية ماريت ستروموي من فريق "ستروموي راسينج" في المركز الثالث.

وقال خالد بن دسمال، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ورئيس بعثة فريق الفيكتوري، إن الإنجاز يُهدى إلى القيادة الرشيدة وإلى مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، تقديراً للدعم المستمر الذي وفر جميع مقومات النجاح للفريق.

وأضاف أن الفوز جاء ثمرة عمل جماعي بدأ قبل انطلاق الموسم، ويعكس الاحترافية التي يتمتع بها فريق الفيكتوري، مؤكداً مواصلة العمل للحفاظ على الصدارة والمنافسة على لقب بطولة العالم حتى الجولة الأخيرة.

من جانبه، أكد أحمد السميطي، مدير إدارة الفرق الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن الفوز جاء نتيجة للجهود الفنية والإدارية التي بذلها الفريق قبل وأثناء الجولة.

وأعرب شون تورينتي عن سعادته بالفوز، مؤكداً أن هذا الانتصار يحمل أهمية خاصة بعدما منحه صدارة بطولة العالم، ومثمناً الدعم الذي وفره له فريق "فيكتوري" طوال منافسات الجولة، والذي مكّنه من قيادة زورق قادر على المنافسة، معتبراً أن النتيجة تمثل دفعة قوية وثقة كبيرة قبل الجولات المقبلة.