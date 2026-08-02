اتحاد الإمارات للجولف يطلق برنامج إعداد المنتخبات الوطنية في المغرب

دبي في 2 أغسطس/ وام / أعلن اتحاد الإمارات للجولف إطلاق برنامج إعداد المنتخبات الوطنية للبنين والفتيات في العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 3 إلى 22 أغسطس الحالي، بمشاركة 25 لاعباً ولاعبة، وذلك ضمن إستراتيجية الاتحاد لتطوير المنتخبات الوطنية ورفع جاهزيتها للمنافسات الإقليمية والدولية.

ويقام البرنامج في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين اتحاد الإمارات للجولف والجامعة الملكية المغربية للجولف، والتي تتيح للمنتخبات الوطنية الاستفادة من مرافق الأكاديمية التابعة للجامعة، بما تضمه من ملاعب ومنشآت وتجهيزات متطورة توفر بيئة تدريبية متكاملة لإعداد اللاعبين واللاعبات.

وتغادر بعثة الاتحاد إلى المملكة المغربية غداً، ويشرف على البرنامج اللواء طيار (م) عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجولف، ومعه أكرم سكيك، مدير عام الاتحاد، ضمن المتابعة المباشرة لتنفيذ برنامج الإعداد وتحقيق أهدافه الفنية.

وتضم البعثة لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية وعدداً من العناصر الشابة، بإشراف خالد مبارك الشامسي، الأمين العام للاتحاد، فيما يقود الجهاز الفني المدير الفني للمنتخبات الوطنية ومدير الأداء الأسترالي دين كيني، ويعاونه المدربون فيصل السرغيني، وحسين الولاني، وكيرن برات، إلى جانب مختصي الإعداد البدني والأداء الرياضي.

ويتضمن البرنامج تدريبات فنية وبدنية مكثفة، وتحليلاً للأداء، إلى جانب إقامة جولات ومنافسات تدريبية مع نخبة من اللاعبين المغاربة وعدد من اللاعبين الدوليين الموجودين في المغرب، بهدف رفع مستوى الاحتكاك الفني، وتقييم أداء اللاعبين، وتعزيز جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة.

وقال اللواء طيار (م) عبدالله السيد الهاشمي، إن البرنامج يمثل إحدى المحطات الرئيسية في إعداد المنتخبات الوطنية، ويأتي امتداداً للشراكة الإستراتيجية مع الجامعة الملكية المغربية للجولف، التي وفرت بيئة تدريبية عالمية المستوى للاعبي ولاعبات الإمارات.