العين في 2 أغسطس/ وام / تواصلت اليوم فعاليات السباق التمهيدي الثاني لمهرجان العين 2026 لسباقات الهجن، بميدان الروضة في منطقة العين، بإقامة منافسات سن الحقايق على مدار 15 شوطاً لمسافة 3 كلم.

وافتتحت "زاخر" لمطر حمد العامري المنافسات مسجلة "أفضل توقيت" ب 4:34:37 دقيقة، وشهد الشوط الثاني، فوز "المختبر"، للحزمي هادف الحزمي بن قناص العامري بالمركز الأول مسجلا 4:35:58 دقيقة.

وفازت "هوايل"، لراشد سعيد بن كرامة الراشدي بلقب الشوط الثالث مسجلة 4:37:07 دقيقة، ونجح "شاهين" لماجد سعيد بن هلال الخاطري في الفوز بلقب الشوط الرابع مسجلا 4:37:02 دقيقة.

وحقق "حظ" لعلي سيف بن حمد الدرعي، لقب الشوط الخامس، بزمن قدره 4:37:53 دقيقة، وأسفرت منافسات الشوط السادس، عن فوز “همس"، لسالم سعيد بن عيد الحبسي باللقب مسجلة 4:37:45 دقيقة.

وحقق "مناور" لمحمد سالم محمد بن سليم الجديلي لقب الشوط السابع بزمن قدره 4:36:52 دقيقة، بينما تألقت "مودة"، لمحمد سالمين بن مبارك العامري في الشوط الثامن مسجلة 4:39:27 دقيقة.

وانتزعت "الريم" لخالد حمد بن حميد الجنيبي المركز الأول في الشوط التاسع، بزمن قدره 4:42:63 دقيقة، وتفوق "عجيب"، لشهاب حمد بن علي الجحافي في الشوط العاشر، ليحصد اللقب مسجلا 4:38:32 دقيقة.

وتوّجت "لبقة" لأحمد سلطان بالرشيد السويدي بلقب الشوط الحادي عشر مسجلة 4:40:93 دقيقة، بينما كان الفوز من نصيب "رشا"، لحمد عبيد بن خلفان الشامسي في الشوط الثاني عشر بزمن قدره 4:35:93 دقيقة.

وذهب لقب الشوط الثالث عشر إلى "الطياري"، لعوض علي بن عبدالله البلوشي بزمن قدره 4:35:84 دقيقة، بينما حصدت "محنة"، لعلي سلطان بن محمد علي الهاشمي لقب الشوط الرابع عشر ب 4:42:77 دقيقة، وصولا إلى ختام المنافسات بتتويج "مروي"، لحمد غانم علي بن حمودة الظاهري بلقب الشوط الخامس عشر ب 4:42:14 دقيقة.