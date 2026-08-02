القادسية الكويتي يشارك في بطولة الشارقة لناشئي الكرة

الشارقة في 2 أغسطس/ وام / أعلن مجلس الشارقة الرياضي مشاركة فريق القادسية الكويتي في بطولة الناشئين تحت 15 و16 عاما لكرة القدم، خلال الفترة من 3 إلى 11 أغسطس الحالي، بجانب 5 أندية أخرى هي الشارقة والحمرية، وخورفكان، ودبا الحصن وكلباء.

وتنطلق المنافسات غدا لفئة تحت 15 عاما بمباراتين في المجموعة الأولى بين خورفكان والشارقة، ثم دبا الحصن وكلباء، بينما تقام منافسات المجموعة الثانية تحت 16 عاما بعد غد بمباراتين أيضا بين الشارقة وكلباء، والحمرية والقادسية الكويتي.

وأكد عمران الجسمي مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس إلى أن البطولة فرصة مثالية للفرق، وتسهم في الاستعداد للموسم الجديد، والتواصل بين الأندية واللاعبين في الفئتين واكتشاف العناصر المميزة.

وأشار إلى أن مشاركة فريق القادسية الكويتي في منافسات البطولة، تعزز نجاحها، لتحقيق نتائجها المرجوة للفرق كافة قبل انطلاق الموسم الجديد.