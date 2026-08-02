الشارقة الخيرية تنجز 2720 مشروعاً في بنين وتوجو منذ 2011

الشارقة في 2 أغسطس/ وام/قالت جمعية الشارقة الخيرية إنها نفذت منذ 2011 حتى العام الجاري، 2720 مشروعا خيريا وتنمويا في جمهوريتي بنين وتوجو بكلفة إجمالية بلغت 31 مليونا و149 ألفا و123 درهما أسهمت في توفير خدمات أساسية يستفيد منها عشرات الآلاف من السكان بصورة مباشرة.

وأوضحت أن جمهورية بنين شهدت تنفيذ 281 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين و144 ألفا و834 درهما شملت إنشاء 133 مسجدا وحفر 114 بئرا وتنفيذ 15 فصلا دراسيا إلى جانب إنشاء مدرسة ومجمع خدمي وعدد من المشاريع الإنتاجية وهي مشاريع أسهمت في توفير المياه الصالحة للشرب ودعم العملية التعليمية، وتعزيز الخدمات الأساسية في المناطق المستهدفة.

كما نفذت الجمعية 2439 مشروعا في جمهورية توجو، بتكلفة بلغت 24 مليونا و4 آلاف و289 درهما، تضمنت إنشاء 288 مسجدا وحفر 1660 بئرا و إنشاء 61 فصلا دراسيا و410 مشاريع إنتاجية، إضافة إلى مشاريع للطاقة الشمسية ومحال وقفية، مشيرة إلى اختيار المشاريع يتم بعد دراسات ميدانية تحدد الاحتياجات الفعلية لكل منطقة بما يضمن توجيه التبرعات إلى الأولويات الأكثر إلحاحا، مؤكدة حرصهاعلى متابعة المشاريع بعد تنفيذها للتأكد من استدامتها واستمرار استفادة المجتمعات المحلية منها.

و أكد سعادة محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، أن مشاريع الجمعية الخارجية تمثل أحد أبرز محاور عملها الإنساني لما تحققه من أثر مستدام منوها إلى أن المشاريع التنموية أصبحت تمثل ركيزة أساسية في العمل الخيري تعالج احتياجات تمتد آثارها لسنوات .