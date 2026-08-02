الشارقة في 2 أغسطس/ وام / اختتمت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، مشاركتها في أعمال المؤتمر الدولي الثالث لجمعية المكتبات والمعلومات الأردنية، الذي أُقيم في مدينة جرش الأردنية، تحت شعار: "المكتبات والابتكار في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة نحو أثر مجتمعي مستدام"، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والباحثين والمتخصصين في قطاع المكتبات والمعلومات من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وناقشت جلسات المؤتمر العلمية عدداً من القضايا المعاصرة من أبرزها المكتبات الخضراء والمسؤولية الاجتماعية للمكتبات والاستدامة البيئية والابتكار في الخدمات المكتبية ودور المكتبات في خدمة المجتمعات المحلية إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي .

وعلى هامش المؤتمر زار وفد الجمعية مؤسسة عبد الحميد شومان، حيث اطّلع على مختلف أقسام المؤسسة وتعرّف إلى أبرز خدماتها .

كما زار الوفد دائرة المكتبة الوطنية الأردنية، حيث اطّلع على أبرز مهامها ودورها في حفظ الذاكرة الوطنية .

وأكد فهد المعمري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، أن مشاركة الجمعية في المؤتمر تأتي انطلاقًا من حرصها على تعزيز حضورها في المحافل العلمية والمهنية وتبادل الخبرات .