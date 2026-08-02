نادي مليحة يختتم فعاليات صيف الشارقة الرياضي

الشارقة في 2 أغسطس/ وام/ اختتم نادي مليحة الثقافي الرياضي فعاليات برنامج صيف الشارقة الرياضي، "عطلتنا غير 2026" بحضور سعادة محمد سلطان خصوني الكتبي رئيس مجلس إدارة النادي، وسعادة خليفة الطنيجي مدير النادي إلى جانب عدد من ممثلي الجهات والمؤسسات الشريكة والداعمة والمشرفين وفريق العمل.

واستعرض الحفل أبرز محطات برنامج صيف الشارقة الرياضي وما تضمنه من فعاليات وأنشطة كما تضمن تكريم الجهات والمؤسسات الشريكة والداعمة.

وأكد سعادة محمد سلطان خصوني الكتبي، أن النجاح الذي حققه البرنامج جاء ثمرة للدعم المتواصل الذي يقدمه مجلس الشارقة الرياضي والتعاون البنّاء مع الجهات والمؤسسات الشريكة إلى جانب الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل .