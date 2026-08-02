أبوظبي في 2 أغسطس/ وام/ أحرز المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، 13 ميدالية، بواقع 5 ذهبيات، و5 فضيات، و3 برونزيات، خلال منافسات فئة تحت 21 عاماً، التي أقيمت اليوم في مبادلة أرينا ضمن بطولة العالم للجوجيتسو 2026.

ورفع منتخبنا الوطني رصيده إلى 25 ميدالية في منافسات الحدث، بما فيها كأس العالم تحت 14 عاماً، أمس، والتي شهدت فوزه بعدد 12 ميدالية، بواقع ذهبيتين وفضيتين و8 برونزيات.

ويستضيف اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وتستمر منافساتها حتى 9 أغسطس الجاري، بمشاركة نخبة من لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية من مختلف دول العالم، وستتواصل منافسات غداً، بإقامة نزالات الجوجيتسو لفئة تحت 16 عاماً.

وحضر منافسات اليوم الثاني الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، وسعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وسعادة غانم مبارك الهاجري وكيل وزارة الرياضة، وسعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، إلى جانب عدد من السفراء المعتمدين لدى الدولة.

وقدم المنتخب أداء قوياً في النزالات التمهيدية والأدوار النهائية .

وجاءت حصيلة الميداليات الذهبية لكل من عبدالرحمن محمد تحت 56 كجم، ومريم آل علي تحت 45 كجم، وأحمد أنديز تحت 69 كجم، والعنود الحربي تحت 48 كجم، وحارب الحمادي تحت 62 كجم.

وفاز بالميداليات الفضية عبيد الكتبي تحت 56 كجم، وفيصل الواحدي تحت 69 كجم، وميرة الحوسني تحت 48 كجم، وعبدالرحمن النجار فوق 94 كجم، وعائشة الجنيبي تحت 63 كجم، بينما حقق الميداليات البرونزية سيف العامري تحت 77 كجم، وذياب الجنيبي تحت 94 كجم، وحنين الخوري تحت 57 كجم.

وأكد سعادة محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن حصيلة المنتخب في منافسات اليوم، تؤكد جاهزية اللاعبين والتزامهم خلال مراحل الإعداد، وقدرتهم على المنافسة أمام أفضل المواهب العالمية.

وقال: "فخورون بالأداء المشرف للاعبي ولاعبات الإمارات والروح العالية، وتمثل الميداليات ثمرة العمل المتواصل للاعبين والأجهزة الفنية، والدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو من قيادتنا الرشيدة، والذي يشكل الدافع الأكبر أمام أبطالنا لمواصلة التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات".

وأضاف أن البطولة تمنح اللاعبين لا سيما في الفئات العمرية، فرصة مهمة لاختبار قدراتهم أمام مدارس متنوعة في الجوجيتسو، واكتساب خبرات تسهم في تطوير مستواهم وتعزيز جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة، بالثقة الكبيرة بقدرتهم على مواصلة تقديم أداء مشرف خلال الأيام المقبلة.