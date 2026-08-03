منسوب نهر الراين يهبط لمستوى قياسي في ألمانيا

برلين في 3 أغسطس /وام/ سجّلت مياه نهر الراين في ألمانيا انخفاضا غير مسبوق، ما أدى إلى جنوح قوارب في مدينة كولونيا، مع استمرار موجة حر وجفاف دفعا أكثر ممرات البلاد المائية ازدحاما إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

بلغت مستويات المياه في نهر الراين مستوى متدن تاريخيا ، إذ سجل مقياس المياه في كولونيا 68 سنتيمترا، أي أقل بسنتيمتر واحد عن الرقم القياسي السابق المسجل في أكتوبر 2018، وذلك وفقا لهيئة الممرات المائية والملاحة في الراين.

وتشهد الممرات المائية الكبرى في ألمانيا، بما فيها نهرا الإلب والدانوب، انخفاضا في مناسيبها أيضا، ومع عدم وجود أي بوادر على انحسار موجة الحر والجفاف، يحذر المسؤولون من تبعات اقتصادية متزايدة على الشحن والنقل النهري والصناعات المعتمدة على الأنهار.

-خلا-