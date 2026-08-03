كاراكاس في 3 أغسطس /وام/ اتفقت فنزويلا وجمهورية الدومينيكان على خطة لاستعادة العلاقات الثنائية التي قُطعت قبل عامين، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية .

وقالت الوزارة في بيان إن حكومتي البلدين اتفقتا على بدء عملية تدريجية لتطبيع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية استنادا إلى خارطة طريق سيتم وضعها بالاتفاق المتبادل، وذلك عقب حوار بين الجانبين.

وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي استجابة للمصلحة المشتركة في تعزيز قنوات التواصل المؤسسية، بما يعود بالنفع على مواطني البلدين وعلى روابط الصداقة التاريخية التي تجمع فنزويلا وجمهورية الدومينيكان.

وكانت فنزويلا وجمهورية الدومينيكان قد قطعتا العلاقات الدبلوماسية بينهما في يوليو 2024، بعد أن اتهمت كاراكاس سانتو دومينغو بالتدخل في شؤونها الداخلية على خلفية الانتخابات الرئاسية الفنزويلية.

-خلا-