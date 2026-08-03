تحسن أسعار الذهب مع انخفاض مخاوف التضخم

عواصم في 3 أغسطس /وام/ ارتفعت أسعار ⁠الذهب اليوم مع تراجع النفط بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن هجوم جديد على إيران أملاً في التوصل إلى اتفاق سريع، مما خفف قليلا من المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة.

و ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة إلى 4067.06 دولار للأوقية (الأونصة) .

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 4065.60 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 58.02 ​دولار للأوقية ، وزاد سعرالبلاتين 0.7 بالمئة إلى ⁠1653.78 دولار، وصعد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1293 دولارا للأوقية.

-خلا-