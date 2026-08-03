دبي في 3 أغسطس /وام/ تواصل الوجهات السياحية المغلقة في دبي ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً مفضلة للسياحة على مدار العام، من خلال ما توفره من تجارب ترفيهية وتعليمية وثقافية تستقطب الزوار خلال فصل الصيف، وتسهم في تنويع المنتج السياحي وتعزز السياحة العائلية.

وتشكل الأنشطة المغلقة والشواطئ والأنشطة المائية والحدائق المائية، عصب السياحة الصيفية في الإمارة.

ورصدت وكالة أنباء الإمارات "وام"، خلال جولة ميدانية على "ذا جرين بلانيت" و"حديقة الفراشات" بدبي، الدور الذي تؤديه هاتان الوجهتان المغلقتان في استقطاب الزوار خلال أشهر الصيف، من خلال تقديم تجارب داخلية تجمع بين الترفيه والتعليم والتوعية البيئية، بما ينسجم مع جهود دبي الرامية إلى توفير خيارات سياحية متنوعة تلبي تطلعات مختلف الفئات.

وقالت أسماء الحوسني، مدير العمليات في "ذا جرين بلانيت"، إحدى وجهات محفظة دبي القابضة للترفيه، إن الوجهة تتيح للزوار فرصة الدخول إلى غابة استوائية مطيرة تنبض بالحياة في قلب دبي، وتضم أكثر من 3000 نبتة وحيوان، حيث يمكنهم اختبار هطول الأمطار الاستوائية واستكشاف المستويات الأربعة المختلفة للغابة.

وأضافت أن الوجهة تقدم تجارب تفاعلية مميزة، من بينها التخييم في الغابة المطيرة وبرنامج "حارس حيوانات ليوم واحد"، بما يتيح للزوار طرقاً مبتكرة للتواصل مع الطبيعة، مؤكدة أن "ذا جرين بلانيت"، بصفتها مركزاً معتمداً للتوحّد وجزءاً من برنامج صنفلاور للإعاقات غير الظاهرة، تلتزم بجعل التجربة مرحبة ومتاحة وشاملة للجميع.

وفي "حديقة الفراشات"، اطلعت "وام" على التجربة التي تقدمها الحديقة باعتبارها إحدى أبرز الوجهات السياحية الداخلية في الإمارة، حيث تستقبل خلال موسم الصيف ما بين 200 و300 زائر يومياً في أيام الأسبوع، ويرتفع العدد إلى نحو 500 زائر في عطلات نهاية الأسبوع، فيما تشهد معدلات الإقبال ارتفاعاً خلال فصل الشتاء لتتراوح بين 500 و800 زائر في أيام الأسبوع، وتصل إلى نحو ألف زائر في عطلات نهاية الأسبوع، بينما يبلغ متوسط عدد زوارها سنوياً ما بين 100 ألف و150 ألف زائر.

وتضم الحديقة ما بين خمسة آلاف وعشرة آلاف فراشة شهرياً، بحسب الموسم وتوافر الفراشات، وتواصل منذ افتتاحها في مارس 2015 تقديم تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة للزوار من مختلف الأعمار داخل بيئة تحاكي الموائل الطبيعية للفراشات.

وتسهم الحديقة في دعم السياحة الصيفية في دبي باعتبارها إحدى الوجهات الداخلية التي توفر للعائلات والزوار تجربة تجمع بين الترفيه والتعلم في بيئة مريحة بعيداً عن درجات الحرارة المرتفعة، ما يجعلها من الوجهات المفضلة خلال موسم الصيف.

كما تؤدي الحديقة دوراً تعليمياً من خلال شراكاتها المستمرة مع المدارس والرحلات المدرسية الأسبوعية التي تستضيفها، حيث تتيح للطلاب التعرف إلى دورة حياة الفراشات وأنواعها المختلفة وموائلها الطبيعية، بما يعزز الوعي البيئي ويرسخ أهمية الحفاظ على التنوع الحيوي لدى الأجيال الناشئة.

وتزخر دبي خلال فصل الصيف بعشرات الوجهات السياحية المغلقة الأخرى التي تقدم تجارب ترفيهية وتعليمية وثقافية وفنية وتفاعلية تناسب مختلف الفئات العمرية، إلى جانب مرافق للألعاب العائلية والواقع الافتراضي والمعارض الرقمية والأنشطة الإبداعية، بما يوفر خيارات متنوعة للزوار والمقيمين خلال الموسم الصيفي.





وكان "براند دبي"، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أعلن عن إطلاق الموسم السادس من حملة "وجهات دبي الصيفية"، وتستمر خلال الفترة من 7 يوليو وحتى 31 أغسطس، لتسلّط الضوء على أبرز الوجهات والفعاليات والتجارب التي تجعل من دبي وجهة استثنائية خلال فصل الصيف.





وتتضمن الحملة باقة واسعة من العروض والخصومات في عدد من الوجهات الترفيهية المميزة والفنادق، إلى جانب أدلة رقمية متخصصة، ومقاطع فيديو تفاعلية، وفرص متنوعة للاستفادة من العروض الخاصة بالإقامة واستكشاف أبرز المعالم والأنشطة التي تحتضنها المدينة خلال الموسم