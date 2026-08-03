شرطة أبوظبي تطلع وفد نظيرتها الإيطالية على منظومتي التأهيل الشرطي والمدينة الآمنة

أبوظبي في 3 أغسطس / وام / استقبلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وفدًا من الشرطة الإيطالية، في زيارة هدفت إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، والاطلاع على التجارب الرائدة التي تطبقها شرطة أبوظبي في مجالات التأهيل والتدريب الشرطي، ومنظومة المدينة الآمنة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم تطوير منظومات العمل الأمني وفق أفضل الممارسات العالمية.

واستهل الوفد زيارته إلى إدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، حيث اطّلع على برامج التأهيل والتدريب المعتمدة، ومنهجيات التدريب الحديثة، والمناهج التخصصية التي تسهم في إعداد كوادر شرطية مؤهلة، تمتلك الكفاءة القيادية والمهارات الميدانية والأكاديمية، وفق أحدث المعايير العالمية.

وشملت الزيارة جولة في مرافق الإدارة، تضمنت أقسام التعليم، وميدان الرماية، ومركز التعليم المبتكر، ومنشآت التدريب العسكري، حيث تعرّف الوفد إلى منظومة التدريب المتقدمة التي توظف تقنيات الواقع الافتراضي، وأنظمة المحاكاة، والذكاء الاصطناعي، في تطوير قدرات المنتسبين ورفع جاهزيتهم للتعامل مع مختلف التحديات الأمنية.

كما زار الوفد إدارة المدينة الآمنة، وكان في استقباله العميد يعقوب يوسف الأحمد مدير إدارة البنية التحتية، والعقيد سعيد عبدالله الرشيدي مدير إدارة المدينة الآمنة.

وقدم الملازم أول سالم الغول السلامي عرضًا تناول منظومة المدينة الآمنة، مستعرضًا أبرز المبادرات والمشروعات المستقبلية، والحلول الذكية المعتمدة في تعزيز الأمن الوقائي، وتسريع الاستجابة للبلاغات، ورفع كفاءة العمليات الأمنية، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار، بما يواكب رؤية حكومة أبوظبي في التحول الرقمي والابتكار.

وأشاد الوفد الإيطالي بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه شرطة أبوظبي في توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وما حققته من إنجازات في تطوير منظومتي التأهيل الشرطي والمدينة الآمنة، بما يعكس ريادتها في تبني الحلول الأمنية الذكية.