"أعياد" تتألق في "الحقايق" و "زاغور" أفضل توقيت" بمهرجان العين للهجن

العين في 3 أغسطس/ وام/ تواصلت صباح اليوم فعاليات السباق التمهيدي الثاني لمهرجان العين لسباقات الهجن 2026، بإقامة منافسات سن الحقايق لمسافة 3 كلم بميدان الروضة في منطقة العين، على مدار 15 شوطا، بمشاركة واسعة من هجن أبناء الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي.

وافتتحت "أعياد"، لسلطان علي بن سلطان سالم الكتبي المنافسات بحصد لقب الشوط الأول، مسجلة 4:35:30 دقيقة، بينما انتزع "زاغور"، لنايل راشد بن سيف النايلي الشامسي لقب الشوط الثاني، محققاً أفضل توقيت، ب 4:29:98 دقيقة.

وشهد الشوط الثالث، فوز "راهية"، لسيف راشد بن فالح سيف الشامسي بالمركز الأول بزمن قدره 4:35:05 دقيقة، وحصد "شرط"، لسليمان سالم بن حاكم المالكي، لقب الشوط الرابع، مسجلا 4:32:86 دقيقة.

وذهب لقب الشوط الخامس إلى "خصام"، لمحمد عتيق المقعودي الفلاسي بزمن قدره 4:40:02 دقيقة، وكسبت "ظبية"، لسهيل سيف سهيل بن كلثم الخييلي لقب الشوط السادس، مسجلة 4:35:79 دقيقة.

وتفوقت "ملبي"، لعلي محمد بن مكتوم الجنيبي في الشوط السابع، محققة المركز الأول بزمن قدره 4:34:67، دقيقة، وتصدرت "أمسية"، لسعود سالم بن حمد العامري الشوط الثامن ب 4:34:91 دقيقة.

ونجحت "الروضة"، لسعيد علي بن محمد سعيد النعيمي في حصد لقب الشوط التاسع، محققة 4:33:36، دقيقة، وأحرز "أديب"، لمطر حمد مطر بن عميرة الشامسي لقب الشوط العاشر ب 4:38:77 دقيقة.

وأحرزت "لهب"، لعلي سالم بن علي سالم الغيلاني، لقب الشوط الحادي عشر، مسجلة 4:34:23، دقيقة، كما حققت "مرضية"، لنايل راشد بن سيف النايلي الشامسي الفوز في الشوط الثاني عشر، بزمن قدره 4:36:79 دقيقة.

وفاز "مصدع"، لسعيد راشد بن حمود الدرعي بالمركز الأول في الشوط الثالث عشر، مسجلا 4:35:07 دقيقة، وتوّجت "شواهين"، لسعيد مكتوم هموش الجنيبي، بلقب الشوط الرابع عشر، بزمن قدره 4:35:10 دقيقة، بينما ذهب لقب الشوط الخامس عشر إلى "الفاتن"، لعلي سالم عوي الشامسي، ب 4:39:70 دقيقة.