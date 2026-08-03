10 أندية تشارك في البطولة العربية لكرة السلة للسيدات بالإسكندرية

دبي في 3 أغسطس/ وام/ أعلن الاتحاد العربي لكرة السلة اكتمال قائمة الفرق المشاركة في البطولة العربية الـ27 للأندية لكرة السلة للسيدات، والمقررة إقامتها في نادي سبورتنج بمدينة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 3 إلى 12 سبتمبر المقبل، بمشاركة 10 أندية من مختلف الدول العربية، من بينها نادي الشارقة الرياضي للمرأة ممثلاً لدولة الإمارات.

ويخوض نادي الشارقة الرياضي للمرأة منافسات البطولة بصفته بطل دوري الإمارات لكرة السلة للسيدات وبطل كأس الإمارات في نسختيهما الأخيرتين، في إطار سعيه لمواصلة حضوره العربي وتعزيز سجل إنجازاته.

وتضم قائمة الأندية المشاركة إلى جانب الشارقة الرياضي للمرأة، أندية سبورتنج المصري (المستضيف)، والجزيرة المصري، والفتاة الكويتي، والقرين الكويتي، والمدينة التربوية السطايفية الجزائري، وبحرية حسين داي الجزائري، والوحدة السوري، والغرافة القطري، والقادسية الكويتي.

وأكد الاتحاد العربي لكرة السلة إغلاق باب التسجيل في البطولة بعد اكتمال العدد المحدد للأندية المشاركة، مشيراً إلى أن أي طلبات جديدة سيتم إدراجها على قائمة الاحتياط وفق أسبقية التقدم، لحين اعتذار أي نادٍ عن المشاركة قبل انطلاق البطولة.