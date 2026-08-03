دبي في 3 أغسطس /وام/ استقطبت هيئة كهرباء ومياه دبي استثمارات إجمالية تجاوزت 47.4 مليار درهم خلال 12 عاماً عبر نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه (IWPP)، الذي اعتمدته لتنفيذ مشاريع الطاقة والمياه بالشراكة مع القطاع الخاص، فيما حصل النموذج على تصنيف 7 نجوم في “المسابقة العالمية لأفضل الممارسات” كأفضل ممارسة على مستوى العالم في تنفيذ مشاريع الطاقة والمياه بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: “تواصل دبي ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار، فقد تصدرت المرتبة الأولى عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام الخامس على التوالي في عام 2025، وذلك وفق بيانات “Financial Times FDI Markets”. ويُعد نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه أحد الركائز الرئيسة التي تمكن الهيئة من تنفيذ مشاريع استراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص. أسهم النموذج في تحقيق نتائج عالمية، من أبرزها تسجيل أدنى تعرفات شراء قياسية عالمياً لمشاريع الطاقة الشمسية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، فضلاً عن استقطاب استثمارات كبرى من القطاع الخاص والمؤسسات المالية العالمية، ما أسهم في دعم التدفقات الاستثمارية إلى دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.”

وأكد معاليه أن نجاح نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه يستند إلى منظومة متكاملة تشمل الحوكمة الرشيدة، والشفافية، وبيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة، وإجراء دراسات جدوى فنية واقتصادية ومالية متخصصة، واعتماد مبدأ تحقيق قيمة عادلة لجميع الشركاء، إلى جانب الإدارة الاستباقية للمخاطر، بما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن استدامة المشاريع.

من جانبه، أوضح المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة اعتمدت نموذج المنتج المستقل للطاقة بديلاً عن نموذج الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) منذ عام 2014، وعملت على تطويره وتعزيزه بما يتواءم مع متطلبات مشاريعها الاستراتيجية، الأمر الذي أسهم في استقطاب أبرز المطورين والمستثمرين العالميين وتعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع.

وأضاف أن من أبرز المشاريع التي تنفذها الهيئة وفق هذا النموذج مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والذي سترتفع قدرته الإنتاجية إلى أكثر من 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030. كما وسعت الهيئة تطبيق النموذج ليشمل قطاع المياه من خلال محطة حصيان لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، أول مشروع للهيئة وفق نموذج المنتج المستقل للمياه، والتي ستبلغ قدرتها الإنتاجية 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً