أبوظبي في 3 أغسطس/ وام/ أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن الإنجازات التي حققتها الفرق الإماراتية في الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، أمس بجمهورية قيرغيزستان، تجسد المكانة العالمية التي وصلت إليها دولة الإمارات في رياضة الزوارق السريعة، وتؤكد نجاح استراتيجية تطوير الرياضات البحرية، والاستثمار في الكفاءات الوطنية والفنية.

وأضاف أن ما تحقق ليس مجرد نتائج أو منصات تتويج، بل هو تأكيد جديد على أن الفرق الإماراتية أصبحت منافسة بقوة في بطولة العالم، من خلال الأداء المميز لكل من فرق أبوظبي وفيكتوري والشارقة، بما يرسخ مستوى الاحترافية وروح الإصرار التي تميز أبناء الإمارات، ويؤكد أن العمل المستمر والتخطيط السليم يثمران نجاحات متواصلة في أكبر المحافل الدولية، آملا مواصلة المنافسة على ألقاب الموسم وتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم دولة الإمارات عالمياً.

وأوضح أن هذه النجاحات تتوج رؤية القيادة الرشيدة ودعمها المستمر للرياضة الإماراتية، وهو ما يرسخ مسيرتها نحو تعزيز مكانة الإمارات كإحدى أبرز الدول الرائدة في الرياضات البحرية.

من جانبه، أكد ثاني القمزي، المدير التنفيذي لفريق أبوظبي والرياضات الحديثة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن النتائج المحققة لفريق أبوظبي ثمرة الإعداد المتواصل منذ بداية الموسم، مشيراً إلى أن الهدف هو المنافسة على لقب بطولة العالم من خلال المحافظة على أعلى مستويات الجاهزية الفنية والبدنية، بفريق يتمتع بالخبرة والطموح، متوجها بالشكر إلى مجموعة موانئ أبوظبي، الشريك اللوجستي الرسمي للفريق، على دعمها المتواصل الذي يشكل ركيزة أساسية في مسيرة نجاحات الفريق.

يذكر أن الجولة الثانية شهدت تصدر جوناس أندرسون، قائد زورق أبوظبي 5، التجارب التأهيلية بأفضل زمن، كما أحرز فريق أبوظبي المركزين الأول والثاني في سباق السرعة الأول عبر جوناس أندرسون وإريك ستارك، بينما فاز فريق فيكتوري بالمركزين الأول والثاني في سباق السرعة الثاني عن طريق شون تورينتي وأليك ويكستروم، وحل ستيفان آراند من فريق الشارقة ثالثاً، واختتمت بتتويج شون تورينتي، سائق فريق فيكتوري، بلقب السباق الرئيسي، وجاء إريك ستارك من فريق أبوظبي وصيفا، وجوناس أندرسون خامساً وراشد القمزي سادساً.