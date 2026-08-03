الشارقة في 3 أغسطس / وام/ نظّمت شركة "ساند" لإدارة المرافق، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الشارقة للدفاع المدني، جلسة تخصصية بعنوان "الارتقاء بمستقبل السلامة من خلال ابتكارات الذكاء الاصطناعي"، استعرضت خلالها أحدث التقنيات والحلول الذكية الهادفة إلى تطوير منظومات السلامة والأمن وتعزيز كفاءة الاستجابة للطوارئ.

وشهدت الجلسة حضور عدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، إلى جانب مسؤولين وممثلين من القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الشارقة للدفاع المدني، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات السلامة وإدارة المرافق.

وتناولت الجلسة عدداً من المحاور المتخصصة، شملت الجيل الجديد من أنظمة إنذار الحريق، وتقنيات الكشف الذكي عن الحرائق، وأنظمة التحقق المرئي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومحطات المراقبة الذكية، وخدمات تشغيل وإدارة الطائرات من دون طيار، إضافة إلى الحلول الذكية الداعمة لرفع كفاءة الاستجابة وإدارة العمليات.

وقال المهندس حامد الزرعوني، المدير العام لشركة "ساند" لإدارة المرافق، إن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت تمثل ركيزة أساسية في تطوير أنظمة الوقاية وتعزيز الجاهزية للاستجابة للحالات الطارئة، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في الابتكار وتبادل المعرفة لتطوير حلول أكثر كفاءة واستدامة في قطاع السلامة وإدارة المرافق.