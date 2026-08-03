عجمان في 3 أغسطس /وام/ كشفت هيئة النقل بعجمان عن مؤشرات أداء مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت نسبة سعادة المتعاملين 99.96%، فيما سجل معدل زمن خدمة الفحص 9.10 دقائق، في حين بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات الترخيص والفحص 74,433 متعاملاً.

وقال أحمد صقر المطروشي المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات التجارية، إنّ هذه المؤشرات تعكس حرص مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات على تقديم خدمات ذات جودة عالية، ترتكز على سرعة الإنجاز ورفع مستوى رضا المتعاملين، بما ينسجم مع توجهات الهيئة في تطوير الخدمات وتعزيز تجربة المتعامل.

وأفاد بأنّ تحقيق نسبة 99.96% في سعادة المتعاملين، يعكس كفاءة الخدمات المقدمة في المركز، والجهود المستمرة لتبسيط الإجراءات وتحسين رحلة المتعامل، بما يسهم في توفير تجربة خدمية أكثر سهولة وسلاسة.

وأكد المطروشي أنّ مركز سبيد يواصل العمل على تطوير منظومة خدمات الفحص والتسجيل من خلال تحسين الأداء التشغيلي، ومتابعة مؤشرات الخدمة بشكل مستمر، بما يضمن سرعة الإنجاز والمحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وتؤكد هيئة النقل بعجمان أن هذه النتائج تعكس التزامها بتقديم خدمات متطورة وفعالة، وتعزيز كفاءة مراكز الخدمة بما يدعم رضا المتعاملين ويرتقي بجودة الخدمات في الإمارة.