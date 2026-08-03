2.65 مليون معاملة عبر منصة الشارقة الرقمية خلال النصف الأول بنمو 102%

الشارقة في 3 أغسطس/ وام/ سجلت منصة الشارقة الرقمية، أكثر من 2.65 مليون معاملة رقمية خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو نسبته 102% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للمعاملات 514 مليون درهم، متخطية إجمالي القيمة المسجلة خلال العام الماضي.

ويأتي هذا النمو في إطار تنفيذ استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026-2028، الهادفة إلى تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز التكامل الرقمي، وتوسيع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقالت سعادة المهندسة لمياء الحصان الشامسي، مدير دائرة الشارقة الرقمية، إن المؤشرات المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026، تعكس نتائج تنفيذ استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026-2028، التي تستهدف بناء منظومة حكومية مترابطة، وتطوير خدمات رقمية تتمحور حول احتياجات المتعاملين، والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الأداء الحكومي.

وأضافت أن النتائج تعكس تنامي ثقة المتعاملين بالخدمات الرقمية، وتؤكد أثر تكامل الجهود الحكومية وتوظيف التقنيات الحديثة في تبسيط رحلة المتعامل وتحسين جودة الخدمات.

وشهدت المنصة توسعاً في نطاق خدماتها، إذ ارتفع عدد الجهات الحكومية المرتبطة بها إلى 62 جهة، فيما بلغ عدد الخدمات الرقمية المتاحة 155 خدمة، بعد إضافة 33 خدمة جديدة خلال النصف الأول من العام.

كما سجلت الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي نمواً ملحوظاً، حيث بلغ عدد المستخدمين الذين أنجزوا معاملاتهم عبرها 19 ألفاً و14 مستخدماً، بزيادة بلغت 110% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي إطار تطوير قدرات مساعد الشارقة الرقمية، وسعت الدائرة قاعدة المعرفة المؤسسية لتشمل أكثر من 200 موقع حكومي، بما يدعم تحسين دقة الإجابات وسرعة وصول المتعاملين إلى المعلومات والخدمات.

وارتفع إجمالي عدد المستخدمين المسجلين في المنصة إلى أكثر من 546 ألف مستخدم، فيما بلغ عدد المستخدمين النشطين نحو 290 ألف مستخدم، في حين سجل تطبيق الشارقة الرقمية أكثر من 249 ألف عملية تنزيل خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو نسبته 210% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأكدت دائرة الشارقة الرقمية، مواصلة تطوير المنصة وتوسيع خدماتها، بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026-2028، ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية وكفاءة تقديمها.