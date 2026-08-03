الشارقة في 3 أغسطس/ وام/ أعلنت شركة "إلومينيت"، المتخصصة في تصنيع حلول الستائر وإكسسوارات النوافذ، عن توسعة منشآتها وعملياتها التصنيعية في هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، ضمن خططها الرامية إلى زيادة طاقتها الإنتاجية وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمنشآت الشركة في المنطقة الحرة نحو 71 ألف قدم مربعة، موزعة على ثلاث منشآت صناعية تضم خمسة خطوط إنتاج متخصصة، فيما تصل طاقتها الإنتاجية الحالية إلى نحو 190 ألف وحدة سنوياً، مع خطط لمضاعفة القدرة الإنتاجية بحلول عام 2028، استجابة للطلب المتزايد على حلول تغطية النوافذ المصممة حسب الطلب في الأسواق العالمية.

وأعلنت الشركة عن التوسعات خلال جولة تفقدية أجراها سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، في منشآتها بحضور شكيل هينغورا، الرئيس التنفيذي ل "إلومينيت"، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال المزروعي، إن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي تواصل تطوير بيئة استثمارية متكاملة توفر بنية تحتية متقدمة وخدمات نوعية تدعم نمو الشركات الصناعية، وتعزز قدرتها على التوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة وارتباطها بالمطارات والموانئ وشبكات النقل.

وأضاف أن التوسعات التي تنفذها الشركات العاملة في المنطقة الحرة تعكس الثقة المتنامية بالمزايا الاستثمارية التي توفرها إمارة الشارقة، وتسهم في دعم القطاع الصناعي، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني.

من جهته، قال شكيل هينغورا إن توسعة عمليات الشركة تمثل خطوة استراتيجية لدعم خططها المستقبلية، من خلال رفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير عمليات التصنيع، والاستفادة من التقنيات الحديثة والابتكار، بما يعزز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد في الأسواق العالمية.

وأوضح أن اختيار المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي جاء لما توفره من بيئة أعمال تنافسية وبنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي يدعم عمليات التصدير والوصول إلى الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 40 عاماً في قطاع تصنيع الستائر وإكسسوارات النوافذ.

وتصدر "إلومينيت" منتجاتها إلى المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، مع خطط للتوسع في أسواق جديدة، من بينها السوق الهندية، فيما تخدم منتجاتها القطاع السكني إلى جانب قطاعات تجارية تشمل المستشفيات والمدارس وقطاع الضيافة.

وتعتزم الشركة تنفيذ استثمارات جديدة في منشآت إضافية بالمنطقة الحرة خلال عامي 2027 و2028، بما يعزز طاقتها الإنتاجية ويدعم خططها للتوسع في الأسواق العالمية.