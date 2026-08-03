جنيف في 3 أغسطس /وام/ حافظت الإسبانية باولا بلاسي، دراجة فريق الإمارات للدراجات الهوائية للسيدات على القميص الأبيض المخصص لمتصدر تصنيف أفضل متسابقة شابة، عقب ختام المرحلة الثانية من سباق طواف فرنسا للسيدات.

وامتدت المرحلة لمسافة 147.9 كيلومتر بين مدينتي إيجل السويسرية وجنيف، وشهدت إيقاعًا سريعًا منذ البداية، حيث نجحت المتسابقات في إحباط جميع محاولات الهروب، بما في ذلك المحاولة الأخيرة، ليتحدد الفوز عبر سباق السرعة الجماعي، الذي حسمته الهولندية لورينا ويبيس من فريق "إس دي ووركس – بروتايم" للمرة الثانية تواليًا.

وأنهت لاعبات فريق الإمارات المرحلة بأمان ضمن المجموعة الرئيسية، فيما جاءت البولندية دومينيكا فلودارتشيك في المركز الثالث عشر كأفضل متسابقة للفريق.

واستفادت الإيطالية إليسا لونغو بورغيني من الثواني الإضافية التي حصدتها خلال سباق السرعة المتوسط، لتتقدم إلى المركز الخامس في الترتيب العام، بينما واصل فريق الإمارات تصدره لترتيب الفرق بعد نهاية المرحلة الثانية.