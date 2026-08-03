جمعية الشارقة الخيرية تفتح باب التسجيل للعرس الجماعي الثاني عشر

الشارقة في 3 أغسطس /وام/ أعلنت جمعية الشارقة الخيرية، بدء استقبال طلبات المشاركة في العرس الجماعي الثاني عشر داخل الدولة، والمقرر تنظيمه خلال شهر ديسمبر المقبل .

ويستهدف العرس الجماعي عدداً من الشباب المقبلين على الزواج ، ضمن المبادرات التي تنفذها الجمعية لدعم الشباب وتيسير تكاليف الزواج، امتداداً لمشروعات الأعراس الجماعية التي نظمتها خلال السنوات الماضية.

وقال محمد إبراهيم بن نصار، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في الجمعية، إن استقبال الطلبات يأتي ضمن جهود الجمعية لتمكين الشباب من إتمام مراسم الزواج، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، ومساعدتهم على بناء أسر مستقرة بعيداً عن الأعباء المالية.