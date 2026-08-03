"ميتاس 2026" ينطلق في الشارقة بمشاركة 51 شركة

الشارقة في 3 أغسطس/ وام/ انطلقت اليوم في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات النسخة الخامسة من معرض الشرق الأوسط للإطارات والسيارات وقطع الغيار "ميتاس 2026"، بمشاركة 51 شركة من دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بحضور سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من السفراء والدبلوماسيين وممثلي الجهات المنظمة والشركات المشاركة.

ويستمر المعرض حتى 5 أغسطس الجاري، ويشهد مشاركة 44 شركة صينية تمثل ثماني مقاطعات، إلى جانب ست شركات تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وشركة أردنية واحدة، حيث تستعرض أحدث المنتجات والحلول في قطاع السيارات وقطع الغيار.

ويقدم المشاركون مجموعة متنوعة من المنتجات التي تغطي مختلف مراحل سلسلة التوريد في القطاع، تشمل إطارات سيارات الركاب والشاحنات، والجنوط المصنوعة من السبائك المعدنية، وأنظمة الفرامل، ومكونات المحركات، وقطع المركبات التجارية، وإلكترونيات السيارات، إضافة إلى المركبات المتكاملة.

ويعكس تنظيم المعرض من الشارقة المكانة المتنامية التي تحظى بها الإمارة على خريطة المعارض التجارية المتخصصة، ودورها في توفير منصات تجمع المصنعين والموردين والمستثمرين، بما يدعم فرص التعاون التجاري والوصول إلى أسواق دولة الإمارات والمنطقة.

ويجسد "ميتاس 2026" جهود مركز إكسبو الشارقة في استقطاب الفعاليات الاقتصادية المتخصصة التي تربط مجتمع الأعمال المحلي بالأسواق العالمية، وتعزز دور المعارض كمنصات لتبادل الخبرات وبناء الشراكات واستكشاف الفرص الاستثمارية.

ويستضيف المعرض في يومه الثاني فعالية "الجودة الشاندونغية إلى العالم، مؤتمر الترويج لصناعة السيارات وقطع غيارها في شاندونغ وملتقى المطابقة للتوريد الدقيق"، بمشاركة نحو 100 من رجال الأعمال الدوليين والمتخصصين في قطاع السيارات، بهدف عقد لقاءات مباشرة بين الشركات الصينية والعارضين المشاركين.

وتندرج الفعالية ضمن برنامج التميز في التجارة الخارجية "صناعة واحدة، سياسة واحدة" التابع لدائرة التجارة في مقاطعة شاندونغ الصينية، والمخصص لقطاع السيارات وقطع الغيار، بهدف تعزيز التعاون التجاري وفتح قنوات جديدة للشراكة بين الشركات الصينية ونظيراتها في دولة الإمارات والمنطقة.

ويؤكد المعرض تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وأهمية المعارض المتخصصة في دعم حركة التجارة وتحويل العلاقات الاقتصادية إلى شراكات وفرص استثمارية، بما يعزز حضور الشارقة كمركز إقليمي للمعارض والمؤتمرات وملتقيات الأعمال.

ومن المقرر أن تعود فعاليات معرض "ميتاس" إلى الشارقة في عام 2027، فيما يزور وفد من قادة الأعمال في قطاع السيارات من الشارقة ودولة الإمارات مقاطعة شاندونغ الصينية خلال سبتمبر المقبل، لإجراء زيارات للمصانع وعقد مباحثات تستهدف توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.