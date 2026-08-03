الفجيرة في 3 أغسطس/ وام/ اختُتمت فعاليات ورشة السينوغرافيا التي نُظِّمَت في المركز الثقافي بمدينة كلباء، وذلك في إطار دورة عناصر العرض المسرحي الثالثة عشرة التي تقيمها دائرة الثقافة سنوياً تحضيراً لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، الذي تُقام دورته الثالثة عشرة، من 25 سبتمبر إلى 2 أكتوبر القادمَين، بحضور أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بالدائرة مدير المهرجان.

وقدم مشرف الورشة السينوغراف العراقي الدكتور علي السوداني عرضاً لأبرز ملامح خطته التدريبية التي اشتملت على حصص نظرية وعملية حول السينوغرافيا المسرحية وتطبيقاتها الحديثة، ممتدحاً إقبال المشاركين وتفاعلهم في محاضرات الورشة التي ركزت على توظيف أبسط الإمكانات والأدوات لتصميم مشاهد بصرية دالة ومؤثرة.

وثمّن السوداني جهود الشارقة في رعاية وتطوير المواهب المسرحية الواعدة عبر دورة عناصر العرض المسرحي التي تتوج بمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة .