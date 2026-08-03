مستشفى الكويت بدبي ينشر ملحقاً بحثياً محكماً يضم 50 ملخصاً علمياً

دبي في 3 أغسطس/ وام/ حققت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلة بمستشفى الكويت بدبي، إنجازاً علمياً جديداً بنشر مخرجات أسبوعها الأول للبحث العلمي في ملحق بحثي محكم يضم أكثر من 50 ملخصاً بحثياً .

وأكدت الدكتورة شريفة العمادي، مديرة مستشفى الكويت بدبي، أن هذا الإنجاز يجسد رؤية المؤسسة في تكريس ثقافة البحث العلمي بوصفها ركيزة أساسية لتطوير منظومة الرعاية الصحية، حيث يشكل نشر مخرجات أسبوع البحث العلمي في إصدار علمي محكم امتداداً لجهود مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في بناء بيئة مؤسسية تجعل البحث والابتكار جزءاً أصيلاً من الممارسة السريرية، وتسهم في تحويل المعرفة العلمية إلى حلول تدعم جودة الرعاية الصحية واستدامة تطويرها.

وأضافت أن هذا الإنجاز يعكس التزام مستشفى الكويت بدبي بتمكين الباحثين، وتعزيز الإنتاج العلمي عالي الجودة، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على التعلم المستمر والتميز.

وذكرت أن الإصدار العلمي يضم أبحاثاً أجريت في مرافق مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أو بالتعاون مع باحثيها، ويشمل طيفاً واسعاً من التخصصات، من بينها الطب الباطني والجراحة والأمراض الروماتيزمية والتمريض والصيدلة والصحة العامة والعلوم الصحية المساندة والجودة والابتكار، بما يعكس اتساع النشاط البحثي وتكامله مع الممارسة السريرية في مختلف مرافق المؤسسة، موضحة جميع الملخصات المنشورة خضعت لعملية تحكيم علمي مستقلة وسرية وفق معايير دقيقة لتقييم الجودة والمنهجية والأصالة والأثر العلمي، بما يضمن توافقها مع أفضل الممارسات الدولية في النشر الأكاديمي.

وقالت الدكتورة سعاد هناوي، رئيسة اللجنة المنظمة للأسبوع الأول للبحث العلمي، استشارية أمراض الروماتيزم في المؤسسة، إن نشر هذا العدد من الملخصات العلمية في ملحق بحثي محكم يمثل دليلاً على نجاح الرؤية التي انطلق منها أسبوع البحث العلمي، والتي استهدفت بناء منظومة مستدامة لإنتاج المعرفة، حيث أسهمت البرامج التدريبية والتعاون العلمي الذي شهده الأسبوع في تمكين الباحثين من تطوير مشاريع بحثية قابلة للنشر وفق المعايير الأكاديمية الدولية، بما يعزز الحضور العلمي لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويعد هذا الإصدار أحد أبرز المخرجات المباشرة لأسبوع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الأول للبحث العلمي، الذي نظمه مستشفى الكويت بدبي في فبراير 2025، بهدف ترسيخ ثقافة البحث العلمي وبناء القدرات البحثية وتحويل الأفكار العلمية إلى مشاريع قابلة للنشر في المجلات العلمية المحكمة. وشهد الأسبوع برنامجاً علمياً متكاملاً تضمن ورش عمل متخصصة في موضوعات مثل منهجية البحث العلمي وأخلاقيات البحث وكتابة خطط البحث والإحصاء الحيوي والبحوث الانتقالية، إلى جانب جلسات علمية لعرض ومناقشة الأبحاث، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والباحثين.