أبوظبي في 3 أغسطس/ وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً بوجه عام، مع تكون السحب الركامية على بعض المناطق الداخلية والشرقية والجنوبية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:51، والمد الثاني 04:26، والجزرالأول عند الساعة 10:04، والجزر الثاني عند الساعة 22:47

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعه 12:52، والمد الثاني 02:09، والجزر الأول عند الساعة 19:44، والجزر الثاني عند الساعة 07:12

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 46 33 75 20

دبي 45 32 70 20

الشارقة 46 31 70 20

عجمان 42 32 70 20

أم القيوين 45 29 75 20

رأس الخيمة 45 30 75 25

الفجيرة 37 32 80 40

العـين 46 34 50 15

ليوا 48 31 50 10

الرويس 46 35 75 15

السلع 46 33 75 15

دلـمـا 42 34 75 40

طنب الكبرى / الصغرى 39 32 80 45

أبو موسى 38 33 80 45