"طرق دبي": ارتفاع عدد مراكز فحص النظر المعتمدة إلى 434 مركزاً

دبي في 3 أغسطس/ وام/ أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ارتفاع عدد مراكز فحص النظر المعتمدة لإصدار رخص القيادة وتجديدها بنسبة 30% خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد إضافة 100 مركز جديد، ليصل إجمالي عدد المراكز إلى 434 مركزاً موزعة في مختلف مناطق الإمارة.

وأوضحت الهيئة، أن المراكز المعتمدة أنجزت 854 ألفاً و213 معاملة فحص نظر خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقابل 940 ألفاً و728 معاملة خلال عام 2025، فيما أُرسلت نتائج الفحوص إلكترونياً بصورة مباشرة إلى أنظمة الهيئة.

وأكدت أن التوسع في شبكة مراكز فحص النظر، إلى جانب التكامل الإلكتروني بين الأنظمة والخدمات، أسهما في تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز سهولتها، إذ يمكن للمتعامل إجراء الفحص وتجديد رخصة القيادة خلال زيارة واحدة، مع إمكانية إصدار الرخصة إلكترونياً وإضافتها مباشرة إلى المحفظة الرقمية على الهاتف الذكي، دون الحاجة إلى طباعتها إلا عند الطلب.

وأشارت إلى أن متوسط مدة إجراء فحص النظر يتراوح بين 5 و10 دقائق، في ظل منظومة إلكترونية متكاملة تتيح إرسال النتائج مباشرة إلى نظام الهيئة، بما يختصر الوقت والجهد على المتعاملين.