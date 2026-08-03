دبي في 3 أغسطس/ وام/ استقطب "ملتقى أم سقيم المجتمعي"، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي على شاطئ كايت بيتش في منطقة جميرا مئات المشاركين ضمن جهودها لتعزيز التواصل المباشر مع الجمهور ونشر الثقافة الأمنية والمرورية والجنائية.

ونظم مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي الملتقى، بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ممثلةً بإدارتي الحد من الجريمة والشرطة السياحية، والإدارة العامة لمراكز الشرطة، ممثلةً بمركز شرطة الموانئ، ومركز التواصل مع الضحية، ممثلاً بقسم الدعم المجتمعي الجنائي، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للعمليات، إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين.

وحضر فعاليات الملتقى العميد الدكتور حسن سهيل، مدير مركز شرطة الموانئ، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية.

وشهد الملتقى تنظيم مبادرة "صوتك مسموع" و مسابقات ترفيهية .